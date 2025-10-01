El adiós de Malva Loca: el gastrobar del chef Renzo Tissinetti anuncia su cierre tras cuatro años en Vitacura

A través de una publicación de Instagram, el chef Renzo Tissinetti anunció el cierre de Malva Loca, el gastrobar que abrió en 2021 en un local de CV Galería, en Vitacura. "Hoy cerramos las puertas de Malva Loca en CV Galería y, aunque esta etapa termina, esto no es un adiós. Mi camino en la gastronomía sigue con la misma pasión de siempre", se lee en el post.

Malva Loca es el nombre del gastrobar que abrió sus puertas en febrero de 2021 en el local 305 de CV Galería, en Vitacura, restaurante que desde sus inicios destacó por su estilo de cocina curioso, libre, sorpresivo, y que no se casaba con estilos definidos. Y quien lideró la cocina desde su estreno fue el chef chileno Renzo Tissinetti, quien triunfó en España en su momento.

Durante su paso por Europa, Tissinetti fue jefe de cocina en El corral de la Morería de Madrid, el tablao flamenco más prestigioso del mundo, donde obtuvo una estrella Michelin.

Desde que Malva Loca abrió sus puertas, Tissinetti conquistó con su estilo gastronómico propio, sin casarse con tendencias y donde todo se elaboraba desde cero. Además, se ubicó en el mismo espacio donde reabrió 99 Restaurante y también es posible encontrar hits culinarios como La Dicha, la barra de Lolita Jones o Tomata Pizza, por ejemplo.

De acuerdo a los sondeos de GPS Property, el arriendo en CV Galería corresponde a aquel valor que sea más grande entre 0,6 UF/m2 por m2 de local, o el 8% de la venta neta aquel valor que sea más alto.

Sin embargo, la historia de Malva Loca llegó a su fin, según planteó el chef en una publicación en la cuenta de Instragram del restaurante.

En el mencionado post, difundido el 31 de agosto, se lee una descripción firmada por Renzo Tissinetti que dice lo siguiente: “Queridos amigos y familia de Malva Loca, gracias por regalarnos más de cuatro años llenos de vida, risas, brindis y grandes momentos inolvidables en nuestra casa. Recordaremos con mucha alegría todo lo que compartimos juntos”.

Y agrega: “Hoy cerramos las puertas de Malva Loca en CV Galería y, aunque esta etapa termina, esto no es un adiós. Mi camino en la gastronomía sigue con la misma pasión de siempre, explorando nuevos proyectos, nuevas ideas y lugares que mantendrán vivo el espíritu que nos caracteriza”.

En el año 2009, Renzo Tissinetti estudiaba Ingeniería Marina Mercante en Viña del Mar, y fue entonces cuando la propuesta de una prima lo llevó a continuar su carrera en la ciudad de Bilbao, España. Pero durante sus primeros años de estudio descubrió que su verdadera pasión era la gastronomía.

“Si yo no hubiese tenido la base y la influencia de mis padres en el mundo gastronómico, quizás no me hubiese dedicado a esto en ningún momento”, aseguró en conversación con Emol el año 2019.