Un hombre de tez morena y de unos 40 años: lo que se sabe del cuerpo encontrado al interior de dos maletas en Pudahuel

El hallazgo fue denunciado a Carabineros por un vecino e inmediatamente movilizó a la Fiscalía Ecoh y a la Brigada de Homicidios de la PDI. El Servicio Médico Legal debe realizar la autopsia correspondiente para determinar la causa de muerte de la víctima.

La tarde de este miércoles conoció sobre el hallazgo de restos humanos al interior de dos maletas en Pudahuel, en la región Metropolitana. Desde el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh) detallaron que las maletas fueron encontradas en calle Cruz Martínez, en un sector rural de la comuna.

Al respecto, el fiscal Ecoh, Milibor Bugueño, detalló que una persona alertó a Carabineros sobre el hallazgo de estas dos maletas con restos humanos. Debido a eso, se informó a la Fiscalía Ecoh, quienes instruyeron las pericias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y al Servicio Médico Legal (SML).

“Se trata de un delito de homicidio que se está investigando en donde habría una persona de sexo masculino, tez morena, aproximadamente unos 40 años de edad en donde se está viendo la causa precisa de la muerte“, agregó Bugueño. También especificó que “hasta el momento, lo que se ha verificado, y lo que se ha estado trabajando junto a los peritos, son las distintas extremidades y partes del cuerpo de esta misma persona que se encontró. La mayoría de las heridas que se están viendo hasta el momento son post mortem. Sin embargo, la causa de muerte es materia de la investigación y será corroborada cuando se haga la autopsia del Servicio Médico Legal”.

“Los primeros antecedentes que se tienen apuntan a que no es una muerte antigua, probablemente pudo haber sido dejado el día de hoy”, contó el fiscal. Consultado sobre si en el interior de una de las maletas había un rosario, afirmó que “es parte de todos los elementos que hay, son elementos que se están levantando, se están verificando porque justamente podría haber una especie de vínculo u otras cosas”.

El hallazgo de las maletas

Por otro lado, el subprefecto y jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Ricardo Castillo, agregó que “fue en horas del mediodía cuando fueron encontradas dos maletas en cuyo interior se encontraba el cuerpo de una persona fallecida, quien no está identificado”.

“Es un sitio del suceso que está en desarrollo, una investigación que está recién comenzando. No obstante, el equipo de la Brigada de Homicidios se encuentra realizando la búsqueda de cámaras de seguridad a fin de establecer las circunstancias en que fueron depositadas las maletas en el sector“, acotó el detective.