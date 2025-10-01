Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Jara emplaza a Kast por propuesta de recorte fiscal de US$ 6.000: “Que sea claro con la ciudadanía y diga qué gasto social va a dejar sin financiar”

    1 de Octubre de 2025 Por

    La candidata Jeannette Jara emplazó a su contendiente José Antonio Kast por propuesta de recorte fiscal de 6 mil millones de dólares. "A Kast se le pregunta a quién va a perjudicar de la sociedad chilena con esa reducción de gasto social, y no dice nada. Eso me parece a mí muy preocupante, sobre todo si uno quiere liderar el futuro del país", afirmó.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #Jeannette Jara#josé antonio kast

    Comentarios

    Más videos