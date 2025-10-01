Videos VIDEO | Jara emplaza a Kast por propuesta de recorte fiscal de US$ 6.000: “Que sea claro con la ciudadanía y diga qué gasto social va a dejar sin financiar” 1 de Octubre de 2025 Por Inés Richter

La candidata Jeannette Jara emplazó a su contendiente José Antonio Kast por propuesta de recorte fiscal de 6 mil millones de dólares. "A Kast se le pregunta a quién va a perjudicar de la sociedad chilena con esa reducción de gasto social, y no dice nada. Eso me parece a mí muy preocupante, sobre todo si uno quiere liderar el futuro del país", afirmó.

