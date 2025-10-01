Secciones
    Videos

    VIDEO | Kast endurece el tono contra Boric tras crítica en cadena nacional: “Fue un acto de cobardía, de corrupción y de mentiras”

    1 de Octubre de 2025 Por

    El candidato José Antonio Kast se refirió al cuestionamiento realizado por el Presidente Boric en cadena nacional y apuntó en contra del Mandatario asegurando que hizo un "acto de cobardía" y que no tiene problemas en debatir con él "como jefe de campaña de Jeanette Jara, ya que el Partido Comunista la dejó, él asumió la orfandad en la que se encuentra y adoptó a Jeanette Jara".

