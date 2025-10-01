Videos
VIDEO | Kast endurece el tono contra Boric tras crítica en cadena nacional: “Fue un acto de cobardía, de corrupción y de mentiras”
El candidato José Antonio Kast se refirió al cuestionamiento realizado por el Presidente Boric en cadena nacional y apuntó en contra del Mandatario asegurando que hizo un "acto de cobardía" y que no tiene problemas en debatir con él "como jefe de campaña de Jeanette Jara, ya que el Partido Comunista la dejó, él asumió la orfandad en la que se encuentra y adoptó a Jeanette Jara".
