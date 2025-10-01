Videos VIDEO | Parisi propone crear “Ley Kaiser” para que autoridades que postulen a nuevos cargos dejen sus puestos seis meses antes de las elecciones 1 de Octubre de 2025 Por Inés Richter

Franco Parisi propuso crear la "Ley Kaiser", que obliga a autoridades que postulen a otros cargos a dejar sus puestos seis meses antes de las elecciones. El candidato presidencial mencionó que el diputado Kaiser "debió haber renunciado hace mucho rato, sigue recibiendo el sueldo a diputado y, más encima, todas las garantías del poder".

