Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Parisi propone crear “Ley Kaiser” para que autoridades que postulen a nuevos cargos dejen sus puestos seis meses antes de las elecciones

    1 de Octubre de 2025 Por

    Franco Parisi propuso crear la "Ley Kaiser", que obliga a autoridades que postulen a otros cargos a dejar sus puestos seis meses antes de las elecciones. El candidato presidencial mencionó que el diputado Kaiser "debió haber renunciado hace mucho rato, sigue recibiendo el sueldo a diputado y, más encima, todas las garantías del poder".

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #Elecciones 2025#Franco Parisi#Johannes Kaiser

    Comentarios

    Más videos