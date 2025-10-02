Videos VIDEO | Alcaldesa Pizarro y situación de seguridad en La Pintana: “Yo debería estar con licencia médica, pero para mí esto es una preocupación permanente” 2 de Octubre de 2025 Por Inés Richter

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, expresó su preocupación por la situación de inseguridad que vive la comuna, por lo cual se reunió con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para buscar mecanismos de acción. Asimismo, la autoridad comunal se refirió a su delicado estado de salud por el cáncer que padece. "Sabiendo que mis vecinos están viviendo esto, que no pueden dormir con tranquilidad. Yo empatizo con ese dolor, con la desesperanza de los vecinos", dijo Pizarro en una sentida declaración en la que subrayó que ella "debería estar con licencia médica".

