VIDEO | Tras emplazamiento de Parisi: Kaiser aclara que solicitó a la Cámara permiso sin goce de sueldo para realizar campaña presidencial

Tras emplazamiento de Parisi: Kaiser aclara que solicitó a la Cámara permiso sin goce de sueldo para realizar campaña presidencial 2 de Octubre de 2025 Por Inés Richter

El candidato Johannes Kaiser ha sido objeto de las críticas hechas por Franco Parisi, quien propuso crear la "Ley Kaiser" para que autoridades que se postulen como candidatos dejen sus cargos seis meses antes de las elecciones. A partir de esto es que el candidato del Partido Nacional Libertario aclaró que solicitó a la Cámara de Diputados un permiso sin goce de sueldo para participar activamente en su campaña presidencial.

