Daúd Gazale recordó su memorable volea y abre el debate: “Tengo el mejor gol en la historia del fútbol chileno”

El exjugador de fútbol recordó su carrera en Mundos Opuestos y destacó el gol que le convirtió a Everton en el Torneo Apertura 2008 cuando jugaba por Deportes Concepción. “Hice más de 70 goles y, comparando cantidad y calidad, de esos 70 te van a gustar todos”, afirmó Gazale.

El exfutbolista Daúd Gazale, actual participante de Mundos Opuestos 3, fue consultado por los demás participantes por su carrera y la cantidad de goles que marcó en el profesionalismo. Ante esto, Gazale sacó a relucir sus números como jugador.

Cabe recordar que el “Turco” fue seleccionado nacional y jugó por Deportes Concepción, Colo Colo y Universidad Católica. entre otros equipos.

“Hice más de 70 goles y, comparando cantidad y calidad, de esos 70 te van a gustar todos. Nunca me dieron un pase para empujarla en la línea. Nunca me vas a ver hacer un gol así”, subrayó.

El golazo de Daúd Gazale

Pero Gazale fue más allá, y recordó el memorable tanto que le marcó a Everton en el Torneo Apertura 2008 cuando era delantero de Deportes Concepción. “Tengo el mejor gol de la historia del fútbol chileno, mira lo que te digo”.

Y agregó: “Me la tiran en diagonal fuera del área, viene el defensa, se la pico por arriba, giro y le pego al ángulo”.

Gazale también recordó otra de sus anotaciones cuando jugaba por Colo Colo. “Entrando al área, Macnelly (Torres) me tira un pelotazo a la espalda del defensa. En el aire veo que el defensa queda corto y se frena, me freno yo antes, giro, la paro de pecho y la pateo. Fue contra Rangers de Talca”, recalcó el exfutbolista.

Así, el exfutbolista abre el debate sobre la mejor anotación en la historia del fútbol chileno. Entre otros goles memorables, se encuentra la chilena del argentino Gastón Cellerino a Audax Italiano, el gol “maradoniano” de Matías Fernández a Rangers en 2006, la rabona de Mauricio Cataldo y el misil de Miguel “Cheíto” Ramírez desde tres cuartos de cancha en el Estadio Sausalito.



