“Por razones de fuerza mayor”: Universidad Católica cancela partido amistoso frente a Uruguay a menos de una semana de su anuncio

El cuadro precordillerano anunció a través de sus redes sociales que el partido pactado para el 12 de octubre frente a la selección uruguaya fue cancelado. Sin embargo, los Cruzados dejaron abierta la posibilidad para que el duelo se juegue en el futuro.

El pasado jueves, Universidad Católica comunicó sorpresivamente que jugaría su primer partido internacional frente a la selección de Uruguay en el Claro Arena. El duelo se había programado para el domingo 12 de octubre a las 20:00 en el renovado estadio de los Cruzados, aprovechando el receso por el Mundial Sub 20.

Las expectativas por el cotejo aumentaron de inmediato. Pero luego fue confirmado que el combinado celeste no vendría a la precordillera con equipo completo. Es más, ADN Deportes informó que Marcelo Bielsa no viajaría a Chile, y en su lugar estaría presente Diego Pérez, asistente técnico del trasandino. Y el conjunto charrúa que jugaría en San Carlos de Apoquindo se conformaría solo por jugadores del fútbol local.

Universidad Católica cancela el partido frente a la selección uruguaya

Sin embargo, a solo 5 días del anuncio de Cruzados, el club informó hace unos minutos que el partido sería cancelado por “razones de fuerza mayor”.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Universidad Católica anunció la noticia. “Cruzados comunica que el partido amistoso del próximo domingo 12 de octubre, en Claro Arena, entre Universidad Católica y una Selección uruguaya, integrada por jugadores de sus competencias locales, ha sido cancelado”.

El cuadro precordillerano detalló que la decisión fue tomada en conjunto con la administración uruguaya. “Esta decisión responde a razones de fuerza mayor que imposibilitan la realización de dicho encuentro deportivo de carácter amistoso. La determinación de cancelar el evento fue consensuada entre Cruzados y la Asociación Uruguaya de Fútbol“.

Aún así, Universidad Católica dejó abierta la posibilidad de que el partido pueda jugarse en algún futuro. “Esta decisión descarta, momentáneamente, la disputa de un partido amistoso en la fecha señalada; sin embargo, las partes se comprometen a analizar a futuro, bajo las condiciones que oportunamente se pacten, un encuentro en pos del mantenimiento de las buenas relaciones institucionales entre las partes“.