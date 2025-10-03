Las definiciones de Jara: insistirá con ley de aborto, limitará el rol de la UF en la economía y toma distancia de dichos de Boric contra Kast

La abanderada del oficialismo señaló que en el anexo de su programa de gobierno promoverá un "debate de forma democrática" en la interrupción voluntaria del embarazo, junto con promover la idea de que la Unidad de Fomento (UF) deje de utilizarse en la salud, educación y arriendos. A su vez, tomó distancia de la polémica cadena nacional del Presidente Boric en la que cuestionó la medida de José Antonio Kast para realizar un recorte fiscal de US$ 6 mil millones . "No es mi estilo", sostuvo.

Compartir

Algunas dudas que habían quedado en el aire fueron las que respondió este jueves por la noche la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), quien concurrió hasta los estudios de TVN para referirse a distintas materias de su programa de gobierno y de un eventual mandato.

Una de ellas fue sobre el aborto legal, tema de discordia que ha generado la candidata con uno de los partidos que la apoya, la Democracia Cristiana (DC), quienes han manifestado —y deseado— que la abanderada no considere propuestas relativas a la interrupción voluntaria del embarazo ni en su programa de gobierno ni en el anexo al documento,

Sobre esa política pública que es impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de la Mujer, Jara dijo que “hoy hay una discusión en el Parlamento que es sobre interrupción hasta la semana 14. Yo estoy de acuerdo con ese proyecto y lo que he resuelto es presentar en mi complemento de programa que en Chile este debate se pueda dar de forma democrática. Así lo voy a impulsar”.

De esa manera, Jara retrocedería, al menos, en lo que expresaba su programa de gobierno de primarias, en el que comprometió asegurar “el derecho al aborto libre, seguro y gratuito”, en consideración de que su actual propuesta no considera, hasta ahora, mención sobre el aborto, y la que se presentaría el lunes sólo se remitiría a instar el debate.

Sobre lo mismo, Jara dijo estar consciente de la opinión de la DC sobre el tema. Por ello es que afirmó que “voy a respetar su opinión. No se van a restar de la discusión, pero los que tengan una convicción distinta, están en todo derecho de expresarla”.

Y para ser más precisa sobre ese punto señaló expresamente que continuará con la tramitación del proyecto de aborto legal “si es que no se alcanza a resolver ahora, que sería lo ideal”. Además, recalcó que en caso de llegar a La Moneda con el proyecto aún sin avanzar, Jara le pondría urgencia a su discusión.

Jara y el rol de la UF: “Lo que veo es que la gente gana en pesos y el colegio se les cobra en UF”

Otro de los temas que abordó la candidata, esta vez en materia de economía, fue el papel que tiene la Unidad de Fomento (UF) en el pago de servicios.

En ese sentido, una de sus primeras definiciones fue que “hay que limitar el uso de la UF”

“La gente recibe el salario en pesos, que no se reajusta en UF, pero tiene que pagar las cuentas en UF. Y la verdad encuentro que se ha hecho un uso extensivo de forma abusiva de la UF”, argumentó la exministra del Trabajo.

Al preguntársele por qué implicaría un límite del índice financiero, Jara respondió que “en salud, educación y arriendos no sea un instrumento. Si uno ve, estos contratos son reajustables, tienen normas de IPC, una temporalidad. Y si uno los está pagando en UF, todos los meses tienes que estar, generalmente, pagando más con el salario que uno ya tiene definido contractualmente de antes”.

“Se ha hecho un uso extensivo de forma abusiva de la UF”, sostuvo Jara.

En todo caso, mencionó que el uso de la UF, si es que llega al Gobierno, lo mantendría en los créditos hipotecarios por motivo de que “cumplen una función distinta respecto de la proyección del tema inmobiliario y porque, además, en el tema inmobiliario estamos en algunas dificultades”.

Mientras se refería a ese tema valoró, de hecho, a los parlamentarios que impulsaron un proyecto de ley en esa materia —los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini— y lamentó que no avanzara su discusión en el Congreso.

“Más que una argumentación técnica al respecto, muestra una desconexión real con la gente en concreto (…). Lo que yo veo es que la gente gana en pesos. Y lo que le estamos cobrando en UF es el colegio. Y realmente lo encuentro insólito y lo peor es que se naturaliza cosas que no tienen esencia técnica, no sólo política”, afirmó.

La cadena nacional del Presidente Boric cuestionando medida de Kast: “No es mi estilo”

La última cadena nacional del Presidente Gabriel Boric sobre el Presupuesto 2026 también fue un tema que se abordó con la candidata. Y es que en la emisión se generó una polémica fuerte entre el mandatario y la oposición, luego de que el jefe de Estado cuestionara el recorte fiscal de USD$ 6 mil millones que aparece en el programa de gobierno de José Antonio Kast. Lo anterior sin mencionar al candidato presidencial republicano.

Sobre aquello, Jara tomó distancia de lo realizado por Boric. Si bien mencionó que lo más importante de esa discusión era preguntarse de cómo Kast reduciría en 6 mil millones de dólares el gasto público, dijo que “me imagino que el Presidente tomará sus decisiones en base a criterios que él tiene. Pero sí le puedo decir que ese no es mi estilo”.

Asimismo, planteó que en un caso hipotético en el que ella hubiese seguido estando en el Gobierno, le habría sugerido no dar ese mensaje en la cadena nacional “pero por un tema de estilo. Yo igual soy de otra manera. Pero él toma sus decisiones autónomas, si es el Presidente de la República”.

“Somos personas distintas, evidentemente compartimos varias ideas comunes, somos parte de la coalición de centroizquierda que me apoya, pero tenemos formas distintas. Y eso es bien evidente, no?”, concluyó Jara.

Sobre otras materias, Jara mencionó que no tenía en sus prioridades legalizar la marihuana, y sobre el empadronamiento migratorio habló sobre una “regularización acotada de quienes se hayan empadronado previamente” y que revisará los antecedentes de quienes quieran regularizarse, con condiciones habilitares, como tener un trabajo, no haber delinquido en el país, y vínculos familiares.