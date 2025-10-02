Zoom al patrimonio de los candidatos al Senado en Valparaíso: Insulza con obras de arte de $10 millones, deuda estudiantil de Ibáñez y las 6 propiedades de Longton

El senador socialista posee uno de los patrimonios más abultados entre sus contendores, mientras que el diputado frenteamplista sigue manteniendo vigente una deuda por sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la derecha, en tanto, el presidente del partido republicano, Arturo Squella, registró deudas que se acercan a los mil millones de pesos por dos créditos hipotecarios, mientras el diputado Andrés Longton tiene seis propiedades en la Región de Valparaíso.

Compartir

No sólo las declaraciones de intereses y patrimonio (DIP) de los candidatos presidenciales se hicieron públicas este miércoles en la plataforma InfoLobby. Al sitio también se subió la información de los candidatos al Congreso, en donde figuran los candidatos al Senado en la Región de Valparaíso, zona electoral que para esta elección, de carácter obligatorio, posee la mayor cantidad de electores —ya que la Región Metropolitana no renueva a sus representantes en estos comicios— y de la que se augura una carrera competitiva.

En el portal aparecen las propiedades, deudas y rentas que reciben algunos de los candidatos al Parlamento.

Por ejemplo, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano —quien percibe una renta de $5.847.000 por sus actividades como abogado— declaró ser poseedor de tres plenas propiedades. Según el registro de InfoProbidad, una de ellas, ubicada en Limache, tiene “0,5 acción del Canal Waddington”, canal de riego en la Región de Valparaíso, que según cuenta la declaración “es accesorio al bien raíz”. Squella posee pasivos por $806.207.886, suma de la deuda de sus dos créditos hipotecarios.

Arturo Squella. Foto: The Clinic.

El candidato Julio Martínez —hijo del periodista homónimo, por el cual el Estadio Nacional lleva su nombre—, del Partido Nacional Libertario, una de las cartas fuertes de la tienda que dirige Johannes Kaiser, cuenta con una renta bruta de $2,5 millones como gestor deportivo de la Corporación Municipal de Ñuñoa, comuna de la Región Metropolitana. En su ficha declaró que su esposa también trabaja en la municipalidad, aunque en la Corporación de Desarrollo Social. Es dueño de una propiedad en Santiago.

El diputado Andrés Longton (RN), una de las cartas de su partido en la zona, cuenta con seis plenas propiedades en la Región de Valparaíso. Asimismo, declaró contar con tres sociedades: una de “actividades empresariales de artistas”, otra de servicios jurídicos y una última de “gestión para regalos para novios”.

Andrés Longton. Foto: Agencia UNO.

Su compañera de bancada Camila Flores (RN), también contendora por la lucha en llegar al Senado en Valparaíso, declaró una propiedad a su nombre. Entre sus pasivos se registraron dos créditos de consumo (uno de $6.916.786 y otro de $11.309.627), mientras que posee bienes como un depósito a plazo de $32.340.929; otro de $8.929.842 y además un saldo en cuenta corriente de $111.261.998.

La diputada Camila Flores. Foto: Agencia UNO.

María José Hoffmann (UDI) es otro de los nombres que aparecerá en la papeleta de senadores del litoral central. La excandidata a gobernadora por Valparaíso figura con tres inmuebles en Chile, los tres en condición de comunidad. Dos están ubicados en la Región de Valparaíso y un tercero en la Región Metropolitana. Declaró que en su cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) contaba con un saldo de $251.084.261, mientras que de pasivos se registraba un crédito hipotecario de $90 millones y un crédito de consumo de $298.346.652.

María José Hoffmann. Foto: The Clinic.

¿Y los candidatos de izquierda por Valparaíso?

En las candidaturas del oficialismo también figuran candidatos con registros interesantes.

La diputada Karol Cariola (PC) señaló tener bienes inmuebles en Pucón —en comunidad— y en Lampa —de plena propiedad—. A su vez, dijo contar con pasivos de $147.749.184, devenidos en un crédito hipotecario, un crédito de consumo y un crédito automotriz.

Karol Cariola. Foto: The Clinic.

Su colega Carolina Marzán (PPD), en tanto, aparece con dos plenas propiedades en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. También anotó como actividades, además de su labor como parlamentaria, trabajos de actriz y de docente. Posee una deuda de casi $79 millones por un crédito hipotecario.

La diputada Carolina Marzán. Foto: Agencia UNO.

El diputado Diego Ibáñez, del Frente Amplio, registra sólo una información en su declaración: un pasivo de $15 millones en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), centro de estudios en la cual cursó la carrera de Derecho, de la que es egresado. El pasivo se trata de su deuda estudiantil por Fondo Solidario, en la que la PUCV es acreedor.

Diego Ibáñez. Foto: The Clinic.

El senador José Miguel Inzulza (PS), que a pesar de representar Arica disputará su nombre en Valparaíso, declaró tener cinco plenas propiedades en Providencia y una más en Zapallar. También dejó escrito que contaba con dos sociedades: Románticos Azules (de asesoría empresarial) e Inmobiliaria Nuevo Altarraz (que trata de actividades inmobiliarias e inversiones).

José Miguel Insulza, senador socialista. Foto: Agencia UNO.

No obstante, en el ítem de “otros bienes”, Insulza figura con millonarios montos. Por ejemplo, dio cuenta de depósitos convenidos en la inversora LarrainVial de $200.083.716; saldo en cuenta corriente de Cooperativa de Crédito de la Organización de Estados Americanos (OEA) de $280.326.559, además obras de arte —en “mi domicilio”, según constata la declaración— del valor de $10 millones.