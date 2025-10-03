Videos VIDEO | Matthei por apoyo de gobernador RN a Kast: “La libertad es libre, cada uno puede hacer lo que quiera” 3 de Octubre de 2025 Por Inés Richter

Evelyn Matthei se refirió al apoyo que expresó Diego Paco, gobernador de Arica y militante de Renovación Nacional, hacia la candidatura del republicano José Antonio Kast. La candidata de Chile Vamos recordó el apoyo que ella le dio a la autoridad regional cuando fue candidato y mencionó que "cada uno puede hacer lo que quiera" y que, a pesar del descuelgue, siente un apoyo muy amplio.

