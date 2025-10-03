Videos VIDEO | Matthei sobre ausencia de ‘glosa republicana’: “Me parece de una bajeza inaceptable” 3 de Octubre de 2025 Por Inés Richter

La candidata presidencial Evelyn Matthei se refirió a la ausencia, anunciada por el Presidente Boric en cadena nacional, de la glosa de libre disposición para el siguiente gobierno en el Presupuesto 2026. "Me parece que es de una bajeza inaceptable dejar al próximo gobierno sin un peso de disponibilidad. Ni en los peores momentos se dejó de cumplir con esa cláusula, yo espero que la repongan. Es una cláusula de sentido mínimo de justicia, de hacer las cosas bien, de grandeza hacia el país", dijo la exalcaldesa de Providencia. Asimismo, apuntó a la directora de presupuesto y mencionó que sus "equivocaciones han sido groseras", agregando que no puede creer que "todavía la mantengan" en su cargo.

