Videos VIDEO | Ministro Elizalde tras crítica de Kast hacia Boric: “No es una opinión política, estamos hablando de una ofensa contra el Presidente de la República” 3 de Octubre de 2025 Por Inés Richter

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió la mañana de este viernes a las acusaciones realizadas por el candidato José Antonio Kast en contra del Presidente Boric a partir de su cadena nacional. "No estamos hablando de una opinión política, estamos hablando de una ofensa contra el Presidente de la República", dijo el ministro.

Suscríbete al newsletter