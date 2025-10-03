Videos
VIDEO | Ministro Elizalde tras crítica de Kast hacia Boric: “No es una opinión política, estamos hablando de una ofensa contra el Presidente de la República”
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió la mañana de este viernes a las acusaciones realizadas por el candidato José Antonio Kast en contra del Presidente Boric a partir de su cadena nacional. "No estamos hablando de una opinión política, estamos hablando de una ofensa contra el Presidente de la República", dijo el ministro.
