Videos VIDEO | Presidente Boric da el vamos oficial a nueva Ley de Autorizaciones Sectoriales y señala: “La relación con el gran empresariado no ha sido fácil” 3 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

El Presidente Gabriel Boric encabezó ceremonia de presentación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, en lo que será el próximo teleférico de Santiago. La nueva norma reducirá considerablemente la tramitación de autorizaciones para proyectos públicos y privados, sin bajar los estándares de regulación. El mandatario aseguró que el proyecto “No solo beneficiará a grandes inversionistas, sino a cualquiera que necesite tramitar un permiso para emprender”. Además, agrego detalles sobre el proceso: "La relación con el gran empresariado no ha sido fácil".

Suscríbete al newsletter