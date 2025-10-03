Xiomi consolida superioridad frente a Apple en venta de smartphones en Chile y afirma que se acerca a la marca líder del mercado

La compañía china reveló su posición durante el evento de lanzamiento de su nuevo Series 15T, instancia en la que celebró el hito que mantiene hace varios semestres.

Es sabido que el mercado global de teléfonos móviles es una batalla constante entre los fabricantes. Mejores cámaras, pantallas más avanzadas o diseños más atractivos son algunos de los elementos con los que las distintas marcas buscan captar la atención del público.

Chile es un claro reflejo de esta competencia, con grandes marcas disputándose la preferencia de los usuarios. Entre ellas destaca la china Xiaomi, que en 2025 consolidó su presencia en el mercado al reafirmar su segundo lugar en ventas, manteniendo a raya nada menos que a Apple.

El anuncio se realizó la noche del jueves, durante el lanzamiento oficial en el país de su nueva Serie 15T. En esa instancia, los representantes de la marca informaron que la compañía también ocupa el segundo puesto en ventas a nivel de América Latina, mientras que a nivel global se mantiene en la tercera posición.

“Llevamos varios trimestres consecutivos como la marca número 2 de Chile, en volumen de ventas totales. Lo alcanzamos a mediados de 2023, y hemos ido acortando con el primer lugar”, dice a The Clinic el vocero regional para Latinoamérica de Xiaomi, Kenji Tsukame.

Fuentes de la industria declaran que el Top 3 de ventas en Chile está conformado en primer lugar por la coreana Samsung, seguido de Xiaomi y luego, Apple.

Según explica, la filosofía de “llevar tecnología avanzada a precios accesibles” es lo que les ha permitido escalar en ventas y seguir creciendo. Pero también, añade, poner atención a los que ellos denominan como sus ‘Xiaomi fans’.

Con ellos –dice– hay “una comunicación mucho más horizontal, que nos ayuda a conocer sus necesidades e ir recibiendo feedback permanente sobre lo que estamos haciendo como compañía. Qué les gustaría ver en el futuro y eso nos permite también ofrecer soluciones que se adapten a las necesidades de nuestros usuarios”.

Más tiendas físicas

Otro eje de crecimiento ha sido la apertura de tiendas físicas “a lo largo de todo el territorio nacional”, lo que, según la compañía, ha permitido que los Xiaomi Fans tengan un acceso más rápido y cercano a la tecnología de la marca. Al mismo tiempo, estas sucursales han servido como vitrina para que quienes aún no conocen la firma descubran la amplia gama de productos que ofrece.

En Chile, Xiaomi comercializa cerca de 300 productos, una cifra que todavía está lejos de los más de 2.000 que la compañía tiene a nivel global. “Siempre vamos a tener alguna solución o producto sorprendente para nuestros usuarios”, afirma Tsukame.

En marzo de 2024, la empresa lanzó su primer vehículo eléctrico, el Xiaomi SU7, que marcó su debut en el mercado automotriz y en la electromovilidad. Con este modelo, la marca amplió un catálogo que ya incluye teléfonos móviles, wearables, productos para el hogar, televisores y mucho más.

El Xiaomi SU7.

El ejecutivo añade que el servicio posventa también ha sido clave, con asistencia técnica, canales de atención telefónica, garantía extendida y otras prestaciones.

“Éramos una marca que, en nuestros primeros años, se caracterizaba especialmente por la venta online. Gran parte de nuestro mensaje se transmitía a través del boca a boca y del usuario satisfecho”, recuerda Tsukame, contrastando con la mayor presencia pública que tiene Xiaomi en la actualidad.

Finalmente, adelanta que hacia fines de este año se concretarán nuevas inauguraciones de Xiaomi Stores, las que se replicarán a inicios de 2026, junto con un plan para traer a Chile más de los productos que la compañía fabrica y que aún no están disponibles en el país.