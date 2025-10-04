Newsletter Poder: Kast, los riesgos de replegarse y salir a golpear

El periodista Juan Diego Montalva escribe una nueva entrega del Newsletter Poder en una semana marcada por la disputa entre el candidato presidencial José Antonio Kast y el Presidente Gabriel Boric.

¡Buenas! La cadena nacional del presidente Gabriel Boric logró despertar el alicaído ambiente electoral de las últimas semanas. ¡Y comenzaron los primeros días de calor de esta primavera!

Comando de Kast cuida los pasos del candidato. La confrontación con el oficialismo y el cumplimiento riguroso de una exigente agenda son considerados clave para triunfar. Excolaboradores advierten del peligro de esta estrategia.

Prueba de fuego para el Frente Amplio. El comienzo de la discusión del Presupuesto 2026 será un desafío para el nuevo ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos. Oposición y oficialismo garantizan dificultar el trámite.

Los 7 jinetes del apocalipsis del Poder Judicial. Siete votos salvaron de la remoción al cuestionado ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa. Comienza la madre de todas las batallas.

Y le salió competencia a la expresidenta Michelle Bachelet en la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas. El Gobierno aclara detalles del confuso caso de la “detenida desparecida” que apareció caminando en Buenos Aires y descarta fraude de parte de su hija en Chile. Estudio arroja preocupación de directivos de la educación superior por el fin del CAE.

Y apareció una nueva temporada de la notable serie británica Slow Horses, que retrata el miserable mundo de los agentes secretos caídos en desgracia.

