“El primer y único bar de comedia del sur de Chile”: Bar Lihuén cierra sus puertas tras ocho años en Concepción por bajo público

El espacio, que se consolidó como un referente del humor en la zona, anunció su cierre definitivo para el 20 de diciembre. Sus dueños agradecieron el apoyo del público y destacaron el paso de artistas locales y nacionales por su escenario.

En Paicaví 654 en Concepción, región del Biobío, se albergaban las noches del humor de la mano del Bar Lihuén. Sin embargo, tras ocho años de risas, sus dueños decidieron bajar el telón ante la poca asistencia de público a sus eventos.

El anuncio lo realizaron a través de sus redes sociales, específicamente en Instagram, en donde explicaron que “Bar Lihuén, el primer y único bar de comedia del sur de Chile se despide. Gracias Concepción. Desde el 12 de diciembre de 2017 vivimos ocho años de risas, encuentros y noches inolvidables“.

“Por nuestro escenario pasaron grandes artistas consagrados y nuevos talentos que hoy brilla en todo el país. El 20 de diciembre cerraremos nuestras puertas. Queremos agradecer a cada persona que nos acompañó, rió y creyó en este proyecto. Juntos despediremos este ciclo que marcó la historia cultural de Concepción“, escribieron.

Los motivos tras el cierre de Bar Lihuén

En conversación con Radio Biobío, el dueño del Bar Lihuén, Pablo Contreras, explicó que “empezó a disminuir la afluencia de público. Quizás la necesidad de reír ya no era como antes, los comediantes también empezaron a privilegiar otros espacios tal vez más grandes. Antes eran comediantes, se podría decir, emergentes y ahora ya son más consagrados“.

Junto con eso, confirmó que “el Teatro Lihuén va a albergar lo que es el Bar Lihuén, ahí va a funcionar. Porque ahí tenemos un espectro más de posibilidades para hacer otro tipo de espectáculos. Es un espacio más grande, alberga más gente”. Junto con eso, destacó que también mejoran “las condiciones visuales del espectáculo de la experiencia”.

La publicación en Instagram de Bar Lihuén ya suma más de 2.530 me gusta y casi 200 comentarios en donde lamentan el cierre del bar. Entre quienes se refirieron al cierre se encuentran los humoristas Beno Espinosa, Vicho Viciani y Alex Ortiz, también conocido como “Flaite Chileno”.