Videos VIDEO | Exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, enfrenta juicio por lavado de activos y afirma: “Soy absolutamente inocente” 6 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Comenzó el juicio oral contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y María Magdalena Neira, su cónyuge, quienes se encuentran acusados por los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. El Ministerio Público está solicitando 20 años de cárcel para Espinosa. Ante la situación, el acusado declaró a la prensa lo siguiente: “yo soy absolutamente inocente, lo voy a probar con mi abogado”.

Suscríbete al newsletter