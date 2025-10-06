Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Kast apunta a Jara para que se haga cargo de “los emplazamientos que le han hecho por sus mentiras”

    6 de Octubre de 2025 Por

    El candidato presidencial, José Antonio Kast, fue consultado por el programa de Jeannette Jara, momento que aprovechó para cuestionar a su contrincante y referirse la polémica con el ministro Carlos Montes. En primera instancia, reveló que se dedicará a revisar el programa presentado por la candidata del PC y su comando, para finalmente llamarla a que se haga cargo de “los emplazamientos que le han hecho por sus mentiras”.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #Jeannette Jara

    Comentarios

    Más videos