Videos VIDEO | Kast apunta a Jara para que se haga cargo de “los emplazamientos que le han hecho por sus mentiras” 6 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

El candidato presidencial, José Antonio Kast, fue consultado por el programa de Jeannette Jara, momento que aprovechó para cuestionar a su contrincante y referirse la polémica con el ministro Carlos Montes. En primera instancia, reveló que se dedicará a revisar el programa presentado por la candidata del PC y su comando, para finalmente llamarla a que se haga cargo de “los emplazamientos que le han hecho por sus mentiras”.

