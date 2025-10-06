Videos
VIDEO | Kast apunta a Jara para que se haga cargo de “los emplazamientos que le han hecho por sus mentiras”
El candidato presidencial, José Antonio Kast, fue consultado por el programa de Jeannette Jara, momento que aprovechó para cuestionar a su contrincante y referirse la polémica con el ministro Carlos Montes. En primera instancia, reveló que se dedicará a revisar el programa presentado por la candidata del PC y su comando, para finalmente llamarla a que se haga cargo de “los emplazamientos que le han hecho por sus mentiras”.
