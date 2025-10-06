Videos VIDEO | Ministra Vallejo por desaparición de activista ambiental mapuche: “Dónde está Julia Chuñil es una pregunta que el Gobierno también se hace” 6 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

La ministra Camila Vallejo, se refirió a la investigación que busca dar con el paradero de la activista ambiental, Julia Chuñil y las revelaciones que se han obtenido durante los últimos días. La autoridad recalcó la importancia del caso y aseguró que el gobierno “también se pregunta dónde está Julia Chuñil” y que “es deber del Estado y la sociedad completa saber qué es lo que pasó”.

