    Videos

    VIDEO | Ministra Vallejo por desaparición de activista ambiental mapuche: “Dónde está Julia Chuñil es una pregunta que el Gobierno también se hace”

    6 de Octubre de 2025 Por

    La ministra Camila Vallejo, se refirió a la investigación que busca dar con el paradero de la activista ambiental, Julia Chuñil y las revelaciones que se han obtenido durante los últimos días. La autoridad recalcó la importancia del caso y aseguró que el gobierno “también se pregunta dónde está Julia Chuñil” y que “es deber del Estado y la sociedad completa saber qué es lo que pasó”.

