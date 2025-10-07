Videos
VIDEO | Colegio de Profesores denuncia a Kast por presunta intervención política en colegio de Alto Hospicio: “esto fue para apoyar su campaña”
El Colegio de profesores llegó hasta la Contraloría General de la República, para denunciar la realización de una actividad de campaña en el marco de la candidatura de José Antonio Kast, en un colegio municipal de Alto Hospicio, en Iquique. La denuncia fue puesta contra el director de SLEP Iquique, Najle Majluf Morales, por permitir que dicho evento ocupara un espacio educacional público y la utilización de niños, niñas y adolescentes para propaganda política.
