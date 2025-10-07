Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Colegio de Profesores denuncia a Kast por presunta intervención política en colegio de Alto Hospicio: “esto fue para apoyar su campaña”

    7 de Octubre de 2025 Por

    El Colegio de profesores llegó hasta la Contraloría General de la República, para denunciar la realización de una actividad de campaña en el marco de la candidatura de José Antonio Kast, en un colegio municipal de Alto Hospicio, en Iquique. La denuncia fue puesta contra el director de SLEP Iquique, Najle Majluf Morales, por permitir que dicho evento ocupara un espacio educacional público y la utilización de niños, niñas y adolescentes para propaganda política.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #colegio de profesores#Contraloría#josé antonio kast

    Comentarios

    Más videos