Cyber Monday: Los productos de cuidado automotriz lideran la demanda en el evento online

El Cyber Monday se consolida como un termómetro clave de los hábitos de consumo chileno.

En su próxima edición, que se desarrolla entre el 6 y el 8 de octubre, la industria automotriz emerge una vez más como uno de los sectores con mayor dinamismo. Esto, con un foco particular en repuestos y una categoría que sorprende por su crecimiento.

Los accesorios para el cuidado del vehículo

Autoplanet, uno de los actores participantes a través de su plataforma web, confirma esta tendencia.

Desde la empresa señalan que, durante este evento, se registra un incremento significativo en las ventas de repuestos alternativos y, especialmente, de productos dedicados al mantenimiento estético y protector del auto.

Según Francisco Correa, gerente de negocios digitales de Autoplanet, esta categoría se ha posicionado como una de las estrellas del evento.

“Son categorías que destacan en estos eventos, así como también neumáticos. Cuidado del auto es la categoría que más crece debido a que el público aprovecha y espera estas fechas para invertir y gastar en productos de cuidado para su vehículo”, afirmó el ejecutivo.

Shampoos, ceras, acondicionadores de cuero, restauradores, limpiadores, protectores y siliconas son los artículos que registran mayor preferencia entre los consumidores.

El evento también evidencia un cambio estructural en los canales de compra. Si bien las tiendas físicas mantienen su relevancia, el e-commerce gana un terreno decisivo durante estas campañas. Para Francisco Correa, “se ve un notable incremento de compras en la web vs tiendas físicas en comparación a otros meses”.

Este fenómeno no es casual, sino el resultado de la naturaleza misma del evento. Correa agrega que “este incremento es netamente por el objetivo principal y naturaleza de estas campañas que nacen del comercio digital principalmente para impulsar el e-commerce, atrayendo tráfico digital y aumentando la penetración del canal web”.