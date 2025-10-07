Evelyn Matthei da inicio al ciclo de conversaciones Hagámonos Cargo, un debate en profundidad sobre las reformas que requiere el país

La candidata presidencial por el pacto Chile Grande y Unido da inicio al ciclo de conversaciones organizado por Pivotes en colaboración con The Clinic. El debate pondrá foco en cómo recuperar la eficacia de lo público, cómo re-dinamizar la economía y restablecer la calidad de la educación.

Este martes 7 de octubre se da inicio al conversatorio organizado por Pivotes en colaboración con The Clinic, Hagámonos Cargo. En esta primera edición la candidata por el pacto Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei, abordará en profundidad cuáles son las principales reformas institucionales que requiere el país.

Bernardo Larraín Matte será el encargado de dar inicio a la conversación que luego estará moderada por Martín Browne, subeditor general de The Clinic, y acompañada por los panelistas Marily Lüders, Pablo García y Veronica Cabezas.

El conversatorio estará dividido en tres bloques, donde Matthei los desafíos de recuperar la eficacia de lo público, cómo re-dinamizar la economía y establecer la calidad de la educación.

“Hagámonos Cargo” es una iniciativa de Pivotes que durante meses buscó generar un diálogo constructivo sobre los desafíos institucionales de Chile en un año electoral. En el proceso participaron más de 50 políticos, académicos, miembros de la sociedad civil y líderes.