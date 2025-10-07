Teletón anuncia el regreso de la gira en tren y un inédito cierre en Chiloé: Tomo Como Rey, Paula Rivas y Zúmbale Primo entre los artistas invitados

La Gira Teletón 2025 recorrerá Chile de norte a sur entre el 4 y el 22 de noviembre, con presentaciones gratuitas, artistas nacionales e internacionales y el regreso del histórico tren de la Teletón. El recorrido incluirá nuevas paradas en ciudades como Ovalle, Curicó y Castro, donde se realizará por primera vez el cierre del tour solidario.

La tradicional gira de la Teletón en tren regresa este año. Así lo informó la organización del evento, que anunció que entre el 4 y el 22 de noviembre se realizará la travesía solidaria que recorrerá el país para motivar y preparar el ambiente de cara al 28 y 29 de noviembre, fechas en que la cruzada buscará reunir fondos para continuar la rehabilitación de más de 32 mil familias desde Arica hasta Aysén.

La gira se desarrollará en dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 en el sur, tras una pausa por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Este año, además, se suman escenarios en ciudades que tradicionalmente no formaban parte del recorrido principal, como Ovalle, Curicó y Castro, en un gesto de descentralización y cercanía con las comunidades regionales.

“Estamos súper felices porque estamos dando inicio a nuestra nueva gira Teletón, que busca acercar la Teletón a todo Chile. La Teletón es de todos los chilenos, y por eso es tan importante poder recorrer todo nuestro país. Este año estamos muy contentos de llegar por primera vez con los shows principales a lugares donde antes no habíamos estado, como Ovalle, Curicó y Castro, y además hacer paradas en distintas ciudades intermedias para llevar toda la solidaridad y la fuerza de la Teletón a esos lugares que se comprometen de una manera impresionante para cumplir con la gran meta de todos los chilenos”, destacó la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar.

Todos los espectáculos comenzarán a las 18:00 horas y serán abiertos a toda la comunidad. El bloque inicial estará dedicado especialmente a los niños, con artistas como Pulentos, que participarán en todo el tramo norte; Sinergia Kids con la Tía Pucherito, desde Curicó hasta Temuco; y El Mundo de Christell (Valdivia y Castro), entre otros.

A la programación se suman Polimá Westcoast (Arica, Iquique y Antofagasta); Zúmbale Primo (todo el norte); Paula Rivas (Curicó y Concepción); Tomo Como Rey (Valdivia y Castro); La Combo Tortuga (Curicó, Concepción y Temuco); y King Savagge (Valdivia y Castro), además de otros números artísticos que Teletón confirmará próximamente.

La gira también contará con la presencia de rostros embajadores de la cruzada solidaria. Entre los primeros confirmados están Millaray Viera (Iquique), Juan Pablo Queraltó (Antofagasta y Temuco), José Miguel Viñuela (Antofagasta y Concepción), Daniel Fuenzalida (Ovalle, Valdivia y Castro), Rafael Araneda (Curicó) y Eduardo Fuentes (Valdivia y Castro).

Junto a ellos, la caravana incorporará a reconocidos influencers como Tati Fernández y Carlos Meneses, quienes se tomarán las redes sociales en Temuco, Valdivia y Castro. Por su parte, Gastón Guerrero (Julitroz) y Scarlette Gálvez (Eskarcita) realizarán transmisiones en Instagram y TikTok desde Arica e Iquique, mientras que Oliver Borner participará en Curicó y Concepción, y Mike Milfort en Antofagasta, Copiapó y Ovalle. También serán parte del recorrido los animadores del programa “Efecto N”, de NTV, Margarita “Laruchán” Huenuil y Julio Robert, quienes realizarán despachos y participarán especialmente en el segmento infantil del show.

Regreso del tren de la Teletón

Uno de los hitos de este año será el regreso del tren de la Gira Teletón, gracias a un servicio especial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). De esta manera, la comitiva de artistas, animadores e influencers viajará en tren desde Estación Central hasta Los Lagos, para luego continuar el recorrido en bus y transbordador hacia Castro, en Chiloé, donde por primera vez se realizará el cierre de la gira.

El gerente general de EFE, José Solorza, destacó que “es un orgullo ser parte de este hito solidario que une a Chile desde hace más de cuatro décadas. Después de siete años, la Gira Sur vuelve a realizarse en tren y, por primera vez en 30 años, la comitiva llegará hasta la Región de Los Lagos. Nuestro compromiso es aportar con la experiencia y seguridad de nuestros trenes para que esta gira tenga un recorrido eficiente, seguro y lleno de emoción”.

El convoy contará con tres coches de pasajeros con capacidad para 135 personas, además de vagones comedor, bodega y generador.