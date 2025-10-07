Videos VIDEO | Diputados de la UDI levantan oficio contra Montes para esclarecer supuesta lista de funcionarios del MINVU vinculados al comando de Jara 7 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Diputados de la UDI llegaron hasta la Contraloría General de la República, para levantar un oficio contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a raíz de sus últimos dichos en los que planteó la posibilidad de que existan trabajadores del mismo ministerio, vinculados al comando de la candidata Jeannette Jara. Entre los dichos, Gustavo Benavente se atrevió a asegurar que “el gobierno estaría detrás de la candidatura de Jeannette Jara”.

