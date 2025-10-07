Secciones
    Videos

    VIDEO | Kast acusa a Jara de “esquivar su responsabilidad” respecto a las cifras que presentó el Banco Central sobre desempleo

    7 de Octubre de 2025 Por

    El candidato presidencial, José Antonio Kast, se refirió a las declaraciones de Jeannette Jara sobre el último análisis del Banco Central, el cual habla sobre los efectos de algunas políticas públicas en el mercado laboral. Jara por su parte, cuestionó el momento en que este informe aparece, sin embargo, Kast por su parte, la tildó de estar “esquivando su responsabilidad”.

