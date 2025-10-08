Audi A6 Sportback e-tron: electro sedán

Compartir

Audi consolida su transición hacia la electrificación con un modelo que une su legado con su futuro: A6 Sportback e-tron.

Tras una oferta inicial centrada en SUV, la marca regresa a sus raíces de alto dinamismo, con un sedán que reinterpreta una de sus líneas más emblemáticas para la era eléctrica.

El A6 Sportback e-tron es el segundo modelo de la marca en utilizar la Plataforma Eléctrica Premium (PPE), que permite una arquitectura con un piso completamente plano, un beneficio de diseño exclusivo de los vehículos de cero emisiones que se traduce en mayor espacio interior.

Sostenibilidad y diseño funcional

Audi ha declarado el modelo como neutra en carbono en su producción. Para ello, emplea en su planta de Ingolstadt materiales como acero y aluminio reciclado, así como tejidos de poliéster reciclado en los interiores.

El diseño exterior mantiene la tradición de líneas limpias y fluidas, con una silueta deportiva y un coeficiente aerodinámico de 0.21 Cx, lo que lo convierte en el Audi de producción más aerodinámico hasta la fecha. Elementos como la parrilla Singleframe cerrada y los logos traseros iluminados definen su identidad visual.

Tecnología y experiencia a bordo

El interior traslada el concepto premium al ámbito digital mediante una pantalla panorámica MMI curva de 14.5”, el cuadro de instrumentos Virtual Cockpit de 11.9” y una pantalla opcional de 10.9” para el pasajero.

Incorpora un techo panorámico con cristal de transparencia variable (tecnología PDLC), asientos deportivos con calefacción y ventilación, y un sistema de sonido Bang & Olufsen 3D.

Diferenciador: desempeño

Para Chile, se ofrecen dos configuraciones. S Line, con una batería de 83 kWh, ofrece una autonomía de 672 km (ciclo WLTP), una potencia de 282 hp y un par de 435 Nm.

En tanto, Performance S Line, equipa una batería de 100 kWh. Ésta eleva la autonomía a 756 km (WLTP). Desarrolla 362 hp y 565 Nm, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 5.4 segundos.

Ambas versiones soportan carga rápida, recuperando del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 27-30 minutos con un cargador de 150 kW.

El equipamiento de seguridad incluye Asistente de Crucero Adaptativo Plus, Asistente de Mantenimiento de Carril, Alerta de Tráfico Cruzado Trasero y ocho airbags, entre una larga lista de sistemas para la protección de los usuarios y el entorno.

El Audi A6 Sportback e-tron S Line tiene un precio de partida de $89.900.000, mientras que la versión Performance S Line se posiciona desde $104.900.000.