La historia real de Ed Gein, el macabro criminal que inspiró la nueva temporada de “Monstruo”, la serie más vista del momento en Netflix

La tercera temporada de la serie “Monstruo” de Netflix se centra en Ed Gein, el infame “Carnicero de Plainfield”, cuya historia real inspiró a algunos de los villanos más aterradores del cine. La producción creada por Ryan Murphy e Ian Brennan ya lidera el ranking de lo más visto en Chile.

Edward Theodore Gein, más conocido como Ed Gein, es el “monstruo” que protagoniza la nueva serie de Netflix, actualmente entre lo más visto de la plataforma. La producción corresponde a la tercera temporada de la saga de true crime, que en sus entregas anteriores abordó las historias de Jeffrey Dahmer y de los hermanos Menendez.

La figura de Ed Gein ha sido fuente de inspiración para algunos de los villanos más icónicos del cine: Buffalo Bill en El silencio de los inocentes, Leatherface en La masacre de Texas y Norman Bates en Psicosis. En la cultura popular también se le conoce como el “Carnicero de Plainfield”.

Nacido en 1906, Gein tuvo una infancia difícil, marcada por un padre alcohólico y violento, y una madre fanáticamente religiosa que le inculcó una fuerte aversión al sexo y al contacto social. En 1915, la familia se mudó a una granja a las afueras de Plainfield, Wisconsin, donde Ed apenas salía salvo para asistir a la escuela. Su lentitud al hablar lo convirtió en blanco de burlas y acoso escolar.

En 1940, tras la muerte de su padre, Ed y su hermano Henry asumieron la responsabilidad de mantener la granja. Sin embargo, una nueva tragedia golpeó a la familia cuando, durante un incendio provocado para limpiar el terreno, Henry murió en circunstancias confusas.

El desarrollo de un criminal

A partir de entonces, Ed quedó solo con su madre, con quien desarrolló una obsesión enfermiza. Nunca tuvo citas ni relaciones sociales, y tras la muerte de ella en 1945, se convirtió en un hombre completamente solitario.

De acuerdo con las investigaciones posteriores, Gein comenzó a leer sobre canibalismo y los crímenes de guerra nazis. Luego empezó a robar tumbas de mujeres recientemente enterradas que, según él, se parecían a su madre, utilizando sus restos para confeccionar ropa, máscaras y objetos con piel humana.

En 1957, la policía descubrió el cadáver de Bernice Worden en su propiedad, junto con restos humanos de varias mujeres. En la investigación se comprobó que Gein había conservado órganos y cráneos humanos, y había fabricado diversos artículos con piel. Fue arrestado ese mismo año.

Declarado inicialmente incompetente para ser juzgado, más tarde fue hallado culpable de asesinato, aunque inimputable por demencia. Pasó el resto de su vida internado en hospitales psiquiátricos, donde murió en 1984.

La apuesta de Netlfix, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, le ha rendido frutos a la plataforma, es la segunda serie de habla inglesa más vista del momento en todo el mundo, en Chile ocupa el primer lugar de las preferencias.

El elenco incluye a Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son y la participación de Vicky Krieps, Lesley Manville y Olivia Williams. En esta oportunidad, la serie busca explora cómo un hombre común de Plainfield se convirtió en una de las figuras más siniestras de la historia criminal estadounidense.