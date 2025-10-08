Presidente Boric anuncia reforma constitucional para desplegar Fuerzas Armadas en el control de frontera vía decreto supremo

El Presidente Boric anunció una reforma constitucional para permitir de manera permanente que las Fuerzas Armadas puedan estar en las fronteras. "Podrán realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI en zonas fronterizas sin necesidad de solicitar la autorización cada tres meses por parte del Congreso", comentó el mandatario.

Compartir

El Presidente Gabriel Boric, desde Colchane, en la Región de Tarapacá, realizó un balance del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), el cual aseguró que ha implicado una inversión de 13 millones de dólares y está dividido en cinco etapas.

En dichas etapas destacó la adquisición de 52 vehículos, tecnovigilancia y vigilancia aérea mediante la adquisición de cámaras y drones, entre otros avances que se han realizado para proteger el ingreso de migrantes irregulares al país.

En ese contexto, tras dar cuenta de los avances en el cierre y vigilancia de las fronteras chilenas, el Presidente anunció que “los próximos días presentaremos una reforma constitucional que nos permitirá mediante decreto supremo y por el tiempo que se estime necesario, desplegar a nuestras Fuerzas Armadas en la frontera”.

“Nuestro país hace respetar sus fronteras. No vamos a permitir ingresos irregulares ni fomentar ingresos irregulares ni hacer invitaciones irresponsables que terminen en olas migratorias que terminen generando impactos en las comunidades de nuestro país”, enfatizó el mandatario.

En qué consistirá la reforma constitucional anunciada por el Presidente Boric

Si bien desde el Gobierno aún no han enviado detalles del proyecto de ley que ingresarán para mantener de forma permanente a las Fuerzas Armadas en la frontera, el Presidente dio algunos lineamientos de lo que esta iniciativa podría facilitar.

“Podrán realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI en zonas fronterizas sin necesidad de solicitar la autorización cada tres meses por parte del Congreso”, comentó el Presidente.

Además, especificó que con esta iniciativa permitirá incorporar nuevas herramientas para el Estado “en el esfuerzo continuo y compartido de mejorar el control de nuestras fronteras”.

“Estoy seguro que tras este propósito podemos actuar unidos como nación y hacerlo con visión de Estado. Confío en que la tramitación de esta reforma constitucional al Congreso Nacional sea expedita, que es lo que los chilenos y chilenas esperan“, dijo el mandatario.