    Videos

    VIDEO | Vallejo responde a Kast tras dichos por supuestas contrataciones a funcionarios públicos: “No se debería quedar solo con los titulares”

    8 de Octubre de 2025 Por

    La ministra Camila Vallejo, abordó los dichos sobre el candidato José Antonio Kast, sobre la supuesta contratación de 100.000 funcionarios públicos que habría realizado el Gobierno durante el periodo del Presidente Gabriel Boric. La autoridad señaló que estas cifras son “totalmente falsas” y sugirió a Kast “no quedarse solamente con los titulales.

