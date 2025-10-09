Pablo Milad, presidente de la ANFP y la crítica de Nicolás Córdova: “Tengo conciencia que dimos todo lo que pidieron, absolutamente todo”

El mandamás de la ANFP habló en exclusiva en El Gerente, el podcast de The Clinic, y aborda el presente del fútbol chileno, las críticas a su gestión y los desafíos estructurales del deporte nacional. Además, el medio dialogó con Milad por las críticas de Nicolás Córdova al ente rector del fútbol chileno tras la eliminación de Chile en el Mundial Sub 20, que aseguró que no le dieron todo lo que había pedido. "Me gustaría saber cuál. Él me dijo que no fue lo que quiso decir, que era más de los clubes. Eso ya lo dirá públicamente, qué fue lo que nosotros no le dimos", señala Pablo Milad.

El pasado martes, Chile cayó por un abultado 4-1 frente a México en los Octavos de Final, lo que puso fin a su aventura en el Mundial Sub 20. Un resultado triste. Y es que el saldo de los dirigidos por Nicolás Córdova en la cita planetaria fue, por lo bajo, decepcionante, después de tres partidos perdidos en cuatro encuentros. Las expectativas eran altas, pero la baja eficiencia de goles pasó la cuenta: solo cuatro goles en 56 remates.

Córdova apuntó sus dardos a la ANFP tras la eliminación: “Pedí un montón de cosas que no se hicieron o no se pudieron hacer“, declaró. En paralelo, la prensa esperaba la declaración del presidente del ente rector del fútbol chileno, Pablo Milad, pero se retiró en silencio del Estadio Elías Figueroa.

Pablo Milad rompe el silencio

Milad es el nuevo invitado de El Gerente, el podcast de The Clinic conducido por Nelson Osses, en donde ahonda en el último resultado de “La Rojita”, su controvertida gestión, su diagnóstico del trabajo de Nicolás Córdova, la posibilidad de que Manuel Pellegrini tome el mando de la selección adulta, la Ley de Sociedades Anónimas que se tramita en el Senado, entre otros temas.

A su vez, hoy, en exclusiva con The Clinic, el mandamás de la ANFP se refiere por primera vez a la actuación de la selección chilena en el Mundial Sub 20, y responde a la crítica de Córdova.

–Han sido complicados estos días. ¿Qué piensa del rendimiento de la selección en el Mundial Sub 20?

–Siempre uno espera más cuando es local y cuando ha tenido una preparación de dos años. Y uno como dirigente ha entregado todo lo que le han pedido: logística, partidos internacionales y todo lo que es la parte interna que es bastante trabajo de planificación, de orden y estructuras. Siempre nosotros pensando que siendo locales, con el grupo que nos tocó -sabíamos que Japón era complicado de los tres-, teníamos muchas más expectativas. Y para darle alegrías a la gente.

También teníamos la experiencia de los Juegos Panamericanos, que llegamos a la final con Brasil. Teníamos bastante más expectativas. Lamentablemente no se dieron las cosas, fuimos muy poco certeros de cara al arco y eso nos pasó la cuenta al final. Si las ocasiones que se crearon, que fueron bastantes, hubiéramos concretado solamente el 25%, estaríamos en la siguiente fase sin ningún problema. El primer tiempo con México fue el de menor rendimiento del Mundial, pero el segundo tiempo hubo un despertar de la selección chilena, que estuvo muy cercano a empatar. Tuvimos grandes ocasiones de gol pero no se pudieron concretar. Con el 2-0 se bajó el rendimiento producto de que era muy difícil el equipo mexicano con una vasta participación en los mundiales anteriores. Eso significa que tenemos que trabajar más y seguir mejorando. Hay algunos chicos que evolucionan más tarde, y es muy probable que puedan estar en la adulta y dentro de las cinco ligas más importantes.

–¿Fue un fracaso la participación de Chile?

–Si uno se basa en la estadística histórica de los mundiales que Chile ha participado, la más brillante fue en el 2007, que se obtuvo un tercer lugar. En el 2013 se pasó de fase. Si nos fijamos en los anfitriones de los mundiales, en siete de ellos han quedado eliminados en la primera ronda. Hace dos años le pasó a Argentina lo mismo que a nosotros (fueron eliminados por Nigeria en Octavos de Final). No es justificación, pero es para comparar que no es un hecho aislado en Chile que ha sucedido esto.

Si hacemos un balance de las últimas participaciones de Chile, clasificamos como mejores terceros en Holanda 2005 y perdimos frente al anfitrión, después Canadá 2007 y en Turquía 2013 que perdimos con Ghana en Cuartos de Final.

–¿Qué piensa de la falta de autocrítica de Nicolás Córdova? También apuntó sus dardos a la ANFP…

–Eso es netamente personal, el ser autocrítico o no. Es una responsabilidad que le pertenece al técnico. Se ha trabajado bien. Nico Córdova es un gran técnico, tiene una metodología que se está aplicando y ha tenido buenos resultados. Se requiere tiempo, las cosas no se cambian de un día para otro.

–¿Pero buenos resultados en el trabajo? Porque los resultados no están.

–El trabajo que se ha llevado a cabo ha ido creciendo en lo físico, en el trabajo de los jugadores, en su mentalidad. Los rendimientos en sí no han sido los esperados. Pero esto es un proceso: Nico es muy capaz de hacer esto y sobrepasar esta situación. Mejorar en muchos aspectos. Los jugadores le creen, confían en él, y eso es fundamental. Hay que seguir mejorando. Tenemos que trabajar en conjunto, tanto clubes, nosotros mismos y las políticas deportivas que a veces no están dentro de los clubes. (Córdova) Es parte de un staff. La Sub 15 cuando fue al Sudamericano ganó cuatro partidos de grupo, que no había ganado jamás. Eso es por una metodología de trabajo. Sacó el cuarto lugar pero en el torneo anterior salimos últimos de once. Hay que esperar el método de trabajo, requiere tiempo. Hay aspectos que mejorar. Sigue siendo un gran profesional. Como dirigentes dimos todo: todos los viajes que se pidieron, las concentraciones, los hoteles.

–Córdova dijo (después del partido frente a México) que pidió cosas a la ANFP que no se le dieron.

–Me gustaría saber cuál. Él me dijo que no fue lo que quiso decir, que era más de los clubes. Eso ya lo dirá públicamente, qué fue lo que nosotros no le dimos. Tengo conciencia que dimos todo lo que pidieron, absolutamente todo. Incluso ocuparon un complejo que no hemos inaugurado antes, le dimos todo. Bajo esa mirada tengo la tranquilidad, mi directorio y yo, que dimos todo.

–¿Cuál es su valoración de sus dos periodos en la ANFP? No fuimos al Mundial de Qatar 2022 y al Mundial del próximo año, eso se engloba en un fracaso.

–Siempre es un fracaso no clasificar. Es un fracaso de todos, del sistema. Hay algo que es estadístico pero es muy significativo, que son los porcentajes de rendimiento con diferentes técnicos (en y con la generación dorada. Con Jorge Sampaoli tuvimos un rendimiento excelente de 68,18%. Fue un gran porcentaje. Pizzi tuvo 47,92%, Rueda 43,21%, Lasarte 40,91%, Berizzo 37,5% y con Gareca un 31%. Esto engloba todos los partidos que se jugaron. Había una baja del rendimiento generalizado en nuestro fútbol. Y eso pasa cuando no se han trabajado con la anticipación a prever esto, porque con la generación dorada no había espacio para los jóvenes.

–No había nadie más…

–No había un espacio de proyección de jóvenes, y eso también fue un fallo de todos, no estoy culpando a la dirigencia del momento. Fue un fallo de todos no prever lo que venía. Lo que ha pasado en muchos países después de una generación dorada viene una decadencia futbolística, porque pone un manto de gloria a los resultados sin prever el futuro, la formación de los jugadores entre los 6 y 8 años. No se previó con tiempo lo que podía venir ahora, estamos trabajando para revertir esto. Hay conciencia de ello, hay una visión y un querer mejorar a mediano y a largo plazo desde hoy. Los clubes están conscientes de que hemos manifestado cada una de las deficiencias que hay en las metodologías de trabajo, en las canchas, en los espacios de entrenamiento, en el número de técnicos por categoría. Todo eso lo hemos visto en los concejos, en los congresos.

¿En noviembre del próximo año no buscará la reelección?

Yo no voy a reelección, voy a abrir las puertas. Lo más importante es cumplir los objetivos que me propuse, que es separar la Federación de Fútbol de la ANFP, crear esta sociedad anónima deportiva de la ANFP y dejar todos los sistemas de control interno, de los cambios que hemos hecho, que son bastantes pero no se dicen porque no son noticia. Ya vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho estos años, porque cuando le va mal a la selección pone un manto oscuro de que no se ha hecho nada por cambiar esto.