Las duras críticas del alcalde Sichel sobre las condiciones del Estadio Nacional: “Ver un baño en ese estado es una vergüenza para Chile”

En entrevista con The Clinic, el jefe comunal critica la inversión del Gobierno al principal recinto deportivo del país en el marco del Mundial Sub 20 y recalca que no cumplieron las promesas de situar al Estadio Nacional en un estándar superior después de los Juegos Panamericanos y Paramanamericanos 2023. "Lo que tenemos es un estadio que le genera recursos al Gobierno de Chile pero no los reinvierte y lo tiene en un estado deplorable", asegura el alcalde de Ñuñoa.

Las críticas de los hinchas no se hicieron esperar en la jornada inaugural del Mundial Sub 20 por las condiciones de los baños en Estadio Nacional. Y es que diversos usuarios expusieron el estado de los sanitarios del principal recinto deportivo del país, que contó con una inversión de $2.800 millones para la cita planetaria.

“Los baños del Estadio Nacional en pésimas condiciones en Mundial Sub 20. Se suponía que el Estado haría una inversión y no se ve reflejado en uno de los lugares más importantes para el público“, denunció sebastian.leonidas en TikTok, que grabó un baño de la tribuna Andes inundado.

Cabe señalar que en septiembre del año pasado, los ministerios de Obras Públicas y del Deporte firmaron un acuerdo de colaboración y traspaso de recursos para las obras de conservación y renovación del estadio, que buscaban cumplir con el estándar FIFA de la competencia internacional. “El proyecto involucra más de $4.000 millones“, anunciaron. Pero la diferencia en la inversión final supera los mil millones de pesos.

En esa línea, Radio BíoBío tuvo acceso a una declaración del Instituto Nacional del Deporte sobre el estado de los baños en el reducto de Ñuñoa. “Las obras se ejecutaron en dos etapas para mantener el recinto operativo. La primera ya está concluida, con la mitad de los baños remodelados, mientras que el sector Andes quedó pendiente para su renovación, precisamente el que presentó dificultades durante el debut de la selección”. Además, detallaron que los más de 80 años de antigüedad del reducto hicieron “imposible” intervenir las redes profundas de alcantarillado, lo que sería el motivo de las inundaciones en los sanitarios de la tribuna Andes.

Alcalde Sichel critica la inversión del Gobierno en el Estadio Nacional

A raíz de las imágenes que dio a conocer The Clinic, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió a la inversión del Gobierno en el recinto en el marco del Mundial Sub 20. El jefe comunal recalca que el problema que tiene el reducto es que no se invierte en infraestructura los ingresos que genera, y que no se cumplió la promesa que el Estadio Nacional tendría en un estándar superior después de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Además, critica la gestión del Estado en la intervención de las barrasbravas y comenta que existe un vacío después del término de Estadio Seguro en materias de seguridad. Cabe recordar que el cargo de jefe/a de Departamento de Orden Público y Eventos Masivos que reemplaza al plan extinto plan, sigue vacante a seis meses de su fin.

–¿Vio las imágenes de los baños en el Estadio Nacional? ¿Qué opina sobre esa situación?

–Esto es la punta del iceberg de un problema que tiene el Estadio Nacional y que como municipalidad estamos denunciando hace tiempo. Básicamente los ingresos que genera el Estadio Nacional no se están reinvirtiendo en el mismo estadio. El Estado prometió invertir para la Copa Mundial algo así como $2.500 millones (el Ministerio del Deporte informó que fueron $2.800 millones hace tres semanas), claramente esa inversión no sabemos si se hizo pero no rindió frutos. Pero el mismo estadio el año pasado generó más de $4.000 millones por arriendos. Por lo tanto, es una cifra exigua, pequeña respecto a los ingresos que genera el mismo estadio.

El problema que tiene es que no se invierte en infraestructura los ingresos que genera y tiene estas debilidades, como un estado patético de los baños, o lo que pasa con el Parque Estadio Nacional sur que es pura tierra, hoy día no es un parque, o lo que pasa en la esquina de Matathon con Grecia, donde está tapado literalmente con cholguán y OSB, y nunca se hicieron las canchas comprometidas. En el fondo, el estadio -o el IND- hizo una promesa desde los Juegos Panamericanos que no se ha cumplido para nada por el Gobierno. Y a nosotros como municipio nos tiene no solo decepcionados, sino que además tristes por el espectáculo que está dando nuestro principal recinto deportivo y en la calidad en que se encuentra.

–¿Piensa que la inversión no ha sido adecuada -o eficiente- en la infraestructura?

–Yo creo que no ha sido la adecuada. Esto es matemática pura: si tu arriendas el Estadio Nacional y te genera ingresos -que fueron informados por Transparencia- que se están acercando a los $4.000 millones de pesos, la pregunta es si el Estado está invirtiendo esa plata en el estadio. Y cuando dicen ‘invertimos $2.500’, entonces es poco, porque ganan con el estadio y no reinvierten en el recinto. El Estado no se está metiendo la mano al bolsillo para mantener el estadio en las condiciones necesarias. El IND hace todo lo que puede pero al final el fisco gana más con el estadio de lo que invierte, y eso es raro, si la preocupación fuera la deportiva y cultural. Por lo tanto no es eficiente el gasto, y es mucho menor de lo que debería ser y se prometió para los Panamericanos.

Yo tengo lleno acá de planos que se prometieron, que iba a haber parques, accesos, que iba a haber recuperación de veredas. Y tú ves hoy día el estadio, te das una vuelta por Marathon y es un gran estacionamiento que no hay veredas. Si te das una vuelta por Pedro de Valdivia y el parque se había comprometido más bien está abandonado. Te das una vuelta por el Parque Nacional sur y es un tierral. Por lo tanto claramente no se está manteniendo en el estándar que se debe mantener para las competencias internacionales y también para las promesas que se le hicieron a Ñuñoa en su minuto.

–En septiembre del año pasado los ministerios de Obras Públicas y Deporte anunciaron que la inversión en el Estadio Nacional iba a ser de $4.000 millones y hace unas semanas informaron que fue de $2.800 millones. ¿Qué pasó con esos más de mil millones que se prometieron?

–Que inviertan $4.000 millones es el desde. No tiene ningún mérito cuando el estadio se arrienda por esa plata. Quiero decirlo porque cuando el Gobierno anuncia ‘invertimos $4.000 millones’ con bombos y platillos, uno le tendría que decir que no está invirtiendo nada, solo está gastando lo que le generó. Pero aún así nos dicen después que gastaron incluso menos de lo que generó el estadio en arriendos. Si yo tengo una casa, la arriendo y, en este caso, ese arriendo me genera $4.000 millones y es un bien público, lo lógico es que se reinvierta para la mantención.

Acá no pasa esto. Viene Guns N´ Roses, Oasis y Bad Bunny, las productoras le pagan al estadio y esa plata de la lleva el Gobierno para su bolsillo y no la reinvierte en el estadio. Y ese es el problema que estamos viendo en el Estadio Nacional. No solo es la reducción en la promesa de la inversión, sino que no se está reinvirtiendo lo básico para que funcione bien para la cantidad de gente que está recibiendo cotidianamente el estadio.

Mi gran alegato contra el Gobierno es que aquí hubo una falsa promesa, que el estadio -y sus alrededores- después de los Panamericanos iban a estar en un estándar superior, eso no se cumplió. Uno lo ve para el Mundial, y yo lo veo un poco más atrás para los Panamericanos, y veo todas las promesas que le hicieron a la Municipalidad de Ñuñoa de cómo iba a ser el Parque (Estadio Nacional), los render, los accesos, un nuevo parque para la ciudad, y nada de eso se ha cumplido.

Eso tiene que ver con esta mirada que tiene el Gobierno más bien para generar recursos para el fisco más que para mejorar las instalaciones y práctica deportiva en Chile y eso es un dolor para Ñuñoa particularmente. Y hoy día lo vemos para el Mundial: ver un baño en ese estado es una vergüenza para Chile y es una vergënza porque el estadio tiene los recursos para mantenerlos. Por lo tanto, en esto el IND no tiene ninguna responsabilidad, la tiene el fisco, el Ministerio de Hacienda que le está quitando la plata al estadio cuando esa plata el mismo recinto la está generando para mantenerse. Es ridículo.

–Para dejarlo claro, ¿Hubo externalidades inconclusas que se le prometieron a la municipalidad?

–Muchas, cientos. Cuando se presenta el plan de los Panamericanos al municipio, había otra alcaldesa que después fue subsecretaría del Deporte más encima (Emilia Ríos) -o sea doble responsabilidad- uno ve lo que se prometió y lo que se ha hecho y que hay una brecha gigantesca. De hecho, el mismo arquitecto que diseñó el Parque Estadio Nacional es el responsable del Parque Bicentenario. Tiene un estándar así. Si te das una vuelta por el Parque Bicentenario, te das cuenta que no se acerca en nada al Parque Estadio Nacional. Ese es el estándar prometido y no se acerca en nada. No se hicieron las obras en vereda, está lleno de obras pendientes de realizar, quedó todo a medio ser.

Lo que me duele más a mí es que esto tendría sentido si no estuvieran los recursos, pero me da más rabia, y lo digo como alcalde, cuando veo que el estadio lo arriendan cada día más. Oasis, Guns N´Roses, Bad Bunny, y Shakira el próximo trimestre pagan arriendo por el estaido. Por lo tanto el estadio está generando lucas para hacer estas obras. El problema es que el Ministerio de Hacienda se lleva esa plata y no la mete en el estadio.

La vergüenza es que a diferencia de otros Parques Nacionales que generan ingresos, el estadio sí lo hace pero el fisco no lo está reinvirtiendo. Cuando uno ve lo del Mundial, yo digo es atroz lo que pasó. Hay $4.000 millones que se prometieron, se invirtieron $2.800 y por lo tanto lo que tenemos es un estadio que le genera recursos al Gobierno de Chile pero no los reinvierte y lo tiene en un estado deplorable. Y eso es lo que se tiene que determinar, que al menos cumplan lo que prometieron para los Panamericanos y para el Mundial. Lo que yo veo, y lo que ven nuestras direcciones acá, es que no se están cumpliendo ninguna de las promesas y lo que más rabia nos da es que en perjuicio de eso el estadio sigue arrendándose y usándose cada día más sin que se realicen las obras prometidas.

Sichel y el fin de Estadio Seguro: “Ni siquiera han nombrado el cargo vacante y no tengo contraparte en una materia tan clave como la seguridad en los estadios”

–¿Cuál es su balance del Gobierno del Presidente Boric en materias de seguridad? Usted ha sido muy crítico, sobre todo en un año que han muerto personas en el Estadio Monumental y uno ve el partido de los Cóndores en el Estadio Sausalito y no hay ningún problema…

–Yo sé lo que han eliminado: eliminaron el Plan Estadio Seguro, pero no sé lo que han hecho. Tengo claro lo que sacaron, pero está pendiente lo que tienen que hacer. Yo veo que finalmente aquí no es solo culpa del Gobierno, hay harta culpa de los clubes. Cuando juega la U -que es mi pasión y soy fanático- yo sufro, y lo digo en serio, porque ganan la Supercopa sin público, vienen a celebrar a la Villa Olímpica y tengo que tener Carabineros y seguridad ciudadana disponible. El Gobierno no ha podido -o no ha querido- intervenir las barras bravas, y los clubes no han participado en esa intervención.

El problema del Chile no es el fútbol ni la seguridad en los estadios: es que tenemos mafias operando en las barras bravas y nadie se ha atrevido a entrarle directo a ello. Y el Gobierno tiene una tremenda responsabilidad porque no solo podría poner las querellas y la persecución, sino también regular a los clubes. Yo siendo un fanático de la U, antes estaba feliz cuando jugaban, y ahora paso preocupado de que no quede ninguna embarrada. Y veo que esta preocupación la tengo solo. Como alcalde la tengo, pero no veo en el sistema de clubes, en el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Seguridad la misma preocupación respecto a lo que pasa en los estadios.

–Aparte, el cargo de jefe/a del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos que reemplaza al plan Estadio Seguro, sigue vacante. A seis meses de su término, no hay nadie que lidere el plan

–Con Estadio Seguro yo tenía algo seguro. Hoy ni siquiera tengo contraparte. Eso es lo raro. Estadio Seguro pudo haber funcionado bien, más o menos o mal, pero al menos tenía a alguien a quien llamar. Hoy día esto es el vacío absoluto, solo me relaciono muy bien con el delegado presidencial (Gonzalo Durán) que tiene una tarea, que es la seguridad. Con él me relaciono. Pero en materia de seguridad dentro del estadio, o más bien, en materia de seguridad de mediano plano y las estrategias de intervención de las barras, hoy día no hay nadie. Y eso me preocupa porque ya llevo seis meses sin contraparte.

Pongo el ejemplo cuando la U ganó la Supercopa, eso ya no es un problema del delegado, porque eso no es un problema solo de seguridad, sino de intervención de barras, de una estrategia de operación. Y no hay con quien yo pueda coordinar en esto que no sea Carabineros, por lo tanto, valga la ironía que dije al principio, sé que el programa Estadio Seguro no sigue. Lo que no sé es qué sigue después de seis meses, es triste la realidad, porque ni siquiera han nombrado el cargo vacante y no tengo contraparte en una materia tan clave como la seguridad en los estadios.

Eso demuestra el vacío en general que ha tenido el Gobierno con la gestión del problema del Estadio Nacional, que es el problema que enfrento yo como alcalde. Desde un estadio que genera muchos ingresos para el fisco y esa plata no se reinvierte para mantenerlo en el estado que se había prometido. Ni siquiera pido más, ni siquiera se hace cargo de las externalidades y daños que genera el estadio. Y segundo, que ese estadio que es una maravilla, tiene riesgos para los vecinos de Ñuñoa y no tengo una contraparte con quien coordinar la intervención en los barrios cuando ocurren estos desastres. Por lo tanto, demuestra la dejación que ha tenido particularmente el Gobierno con la situación del Estadio Nacional.