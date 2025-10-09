Videos VIDEO | Ruidosa Fest: el gran evento que reúne a Mon Laferte, Francisca Valenzuela y Myriam Hernández 9 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

El próximo 11 y 12 de octubre se estará celebrando en el Parque O'Higgins una nueva versión del Ruidosa Fest 2025. El evento cuenta con una cartelera que reúne a más de 20 mujeres artistas, diferentes organizaciones sociales y paneles de conversación de los que se podrá disfrutar durante las dos jornadas. Dentro de las cantantes nacionales, Mont Laferte, Francisca Valenzuela, Miryam Hernández, Nicole y Javiera Parra, se presentan como los platos fuertes.

Suscríbete al newsletter