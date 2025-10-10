Quién es María Corina Machado, la “dama de hierro” venezolana y férrea opositora de Maduro que obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado, de 58 años, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Esto, en reconocimiento a su "incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica durante de la dictadura a la democracia".

El Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, líder opositora venezolana. El galardón reconoce así su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica durante de la dictadura a la democracia”.

Machado nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, tiene 58 años, y estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, de donde se graduó en 1989.

Luego, se especializó en finanzas y egresó del programa de Líderes Mundiales en Políticas Públicas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Estuvo casada con el empresario Ricardo Sosa Branger entre 1990 y 2001, y tiene tres hijos, quienes por la situación política de Venezuela, se vieron forzados a salir del país.

La carrera política de Machado

La carrera política de Machado comenzó en 2002, al cofundar Súmate, una organización dedicada a la transparencia electoral y la participación ciudadana. Años después, en 2010, fue electa diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, al norte de Venezuela.

Debido a su fuerte retórica, algunos la han apodado “la dama de hierro” de Venezuela, en alusión a Margaret Thatcher. De hecho, en julio de 2024, el diario The New York Times la apuntó como “la líder opositora que podría sacar del poder a Maduro”.

Una de las primeras acciones que perfilaron a la ganador del Nobel de la Paz 2025 como una férrea opositora de Hugo Chávez fueron las 4 millones de firmas que reunió y que dieron paso a un referéndum revocatorio en 2004 contra el mandatario bolivariano.

El chavismo incluso embistió contra ella cuando apareció en una foto junto con el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, en el salón oval, el año 2005.

Así, con los años se fue convirtiendo en la figura del antichavismo por excelencia, y en la principal voz de resistencia al gobierno de Nicolás Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

Es más, en 2023 el régimen de Nicolás Maduro la inhabilitó políticamente, con lo cual se le impedía postular como candidata a las elecciones presidenciales de 2024. Pese a aquello, Machado ganó las primarias de la oposición con amplia diferencia.

Dado que no podría ser candidata, traspasó su apoyo personal al candidato opositor Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. El chavismo optó por un fraude electoral y denegó reconocer su derrota.