László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025: sus obras más reconocidas y cómo “Sátántangó” se convirtió en una película de siete horas

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura 2025 por una obra “visionaria y cautivadora” que reafirma el poder del arte frente al terror. Autor de “Sátántangó” y “La melancolía de la resistencia”, sus novelas han sido llevadas al cine por Béla Tarr y se consideran referentes del realismo apocalíptico europeo.

Este jueves, la Academia Sueca anunció al ganador del Premio Nobel de Literatura 2025: el autor húngaro László Krasznahorkai, uno de los nombres que figuraban entre los favoritos en las apuestas, junto al australiano Gerald Murnane y la escritora china Can Xue, entre otros.

El escritor, de 71 años, ha publicado más de diez novelas, entre las que destacan “Sátántangó” y “La melancolía de la resistencia”, ambas adaptadas al cine por el reconocido director húngaro Béla Tarr.

De acuerdo con lo señalado por la institución sueca, Krasznahorkai recibió el galardón “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Según destacó la Academia, el autor “es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco. Pero tiene más cuerdas en su arco, y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y finamente calibrado”.

Una libro convertido en película

Nacido en 1954, en una zona rural de Hungría, Krasznahorkai debutó en 1985 con “Sátántangó”, obra que causó sensación literaria en su país y marcó su salto internacional. La novela retrata, en términos poderosamente sugerentes, a un grupo de residentes indigentes en una granja colectiva abandonada de la campiña húngara, justo antes de la caída del comunismo. La historia fue llevada al cine en una película de más de siete horas de duración.

En español, “Sátántangó” puede encontrarse gracias a la editorial Acantilado, que ha apostado por traducir al castellano la obra del autor.

Esta obra, en español Tango Satánico, fue llevada la cine por Béla Tarr. La película comtemplativa, en blanco y negro y de siete hora y doce minutos de duración se completó en 1994. Desde 1985 Tarr estuvo intentando rodar la película, pero el ambiente político de la Hungría de esa época hizo imposible llevar a cabo la producción hasta el año 1994.

La cinta demoró 120 jornadas de grabación. El escritor y el director se conocieron en 1985. “Un amigo mío me dio el manuscrito de Sátántangó, lo leí en una noche y me enamoré de la novela. Después llamé a László —nunca lo había conocido antes, nunca había oído hablar de él, porque era su primer libro— y así fue como comenzó nuestra colaboración. Fue algo muy simple, y creo que es uno de los escritores más talentosos del mundo. Amo su obra”, dijo el director en entrevista con Mubi.

Otras obras destacadas

El presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, destacó que la segunda novela de Krasznahorkai, “La melancolía de la resistencia”, retrata magistralmente “la brutal lucha entre el orden y el desorden. Nadie puede escapar a los efectos del terror”.

Posteriormente, el autor publicó, entre otros títulos, “Guerra y guerra”, “Y Seiobo descendió a la Tierra” y “Herscht 07769”. Sobre esta última, la Academia señaló que “ha sido descrita como una gran novela alemana contemporánea por su precisión al retratar el malestar social del país”.

Y añadió: “En Herscht 07769, nos encontramos no en una pesadilla febril en los Cárpatos, sino en un retrato creíble de un pequeño pueblo contemporáneo de Turingia, Alemania, que, sin embargo, también se ve afectado por la anarquía social, el asesinato y los incendios provocados”.

“Al mismo tiempo, el terror de la novela se desarrolla en el contexto del poderoso legado de Johann Sebastian Bach. Es un libro escrito en un solo aliento, sobre la violencia y la belleza, una unión ‘imposible’”, concluyó la Academia Sueca.