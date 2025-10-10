Videos VIDEO | Padre denuncia que el Registro Civil le cambió la nacionalidad a su hija por sus “ojos achinados” 10 de Octubre de 2025 Por Edo Woo

Un insólito error denunció un ciudadano dominicano residente en Chile: el Registro Civil habría impreso el carnet de identidad de su hija con nacionalidad china, aparentemente por su rasgo físico en los ojos. Beato Liriano relató que recién notó la equivocación cuando su hija Ariurka intentó presentar el documento para un trabajo, momento en que descubrieron que en lugar de “chilena”, en el registro figuraba la abreviación “CHN”.

Suscríbete al newsletter