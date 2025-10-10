Videos VIDEO | Tras una semana de ofensivas: Kast confirma que apoyará a Matthei en caso de pasar a segunda vuelta 10 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

José Antonio Kast, fue consultado durante su gira por Arica, sobre los emplazamientos y ofensivas que él y Evelyn Matthei, han protagonizado durante los últimos días. En el encuentro, el candidato presidencial llamó a dejar de generar debates en el sector y aseguró que “él se manda solo, más allá de lo que decian hacer los partidos” y enfatizó en que si Evelyn Matthei pasa a segunda vuelta, “se la va a jugar con todo”.

