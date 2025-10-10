Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Tras una semana de ofensivas: Kast confirma que apoyará a Matthei en caso de pasar a segunda vuelta

    10 de Octubre de 2025 Por

    José Antonio Kast, fue consultado durante su gira por Arica, sobre los emplazamientos y ofensivas que él y Evelyn Matthei, han protagonizado durante los últimos días. En el encuentro, el candidato presidencial llamó a dejar de generar debates en el sector y aseguró que “él se manda solo, más allá de lo que decian hacer los partidos” y enfatizó en que si Evelyn Matthei pasa a segunda vuelta, “se la va a jugar con todo”.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #elecciones presidenciales#evelyn matthei#josé antonio kast

    Más videos