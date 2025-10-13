El lanzamiento silencioso de Apple: tres nuevos productos que llegarán esta semana sin eventos ni shows

La compañía de la manzana lanzará nuevos dispositivos que actualizarán las versiones actuales, y estarán disponibles en tienda sin grandes ceremonias

Septiembre fue el mes del iPhone. Octubre de otros nuevos productos para Apple.

La compañía liderada por Tim Cook realizará esta semana el lanzamiento de tres nuevos productos, lo que contrario al evento del pasado 9 de septiembre, será sin keynote ni gran parafernalia.

Así lo ha reportado Bloomberg, que detalló el arribo del nuevo chip M5, el que dotará tres nuevos productos. El primero de ellos es el iPad Pro M5, que aprovechará la nueva arquitectura interna para sumar aún más potencia al ya potente dispositivo.

Junto con la actualización del iPad Pro, Apple también renovaría sus visores de computación espacial, las Vision Pro, dotándolos del chip M5 para un mejor rendimiento. Esta actualización busca fortalecer la posición de Apple frente a la competencia, especialmente tras el reciente y popular lanzamiento de las Meta Ray-Ban Display.

Así son los nuevos Meta Ray-Ban Display y la Meta Neural Band.

Estas gafas de Meta se distinguen por integrar una pantalla de visualización (HUD) discreta y un control por gestos sutiles (Neural Band), ganando terreno en la aceptación de un dispositivo inteligente para el uso diario.

Un tercer producto que llegaría sin grandes presentaciones será el MacBook Pro M5, en su versión base. Según la publicación, un MacBook M5 Pro y M5 Max podría arriba durante 2026.

Estos tres dispositivos tendrían algún video en línea de parte de Apple, y su venta en la tienda, sin más.

Lo que viene para 2026

Ya para 2026 Apple también alista actualizaciones, como el iPad con chip A18, y un nuevo iPad Air con chip M4. También se esperan dos monitores externos para Mac.

Finalmente, el iPhone 17 recibiría su versión más asequible, con el iPhone 17e programado para el primer semestre de 2026.