Confusam anuncia paro nacional por descontento en presupuesto de la atención primaria: “No nos callaremos frente a la injusticia ni aceptaremos retrocesos”

Este 28, 29 y 30 de octubre, los trabajadores de atención de la salud primaria se encontrarán en paro nacional a modo de protesta por su disconformidad con la propuesta presupuestaria del Gobierno para 2026.

De cara a la discusión presupuestaria del año siguiente, se ha vuelto usual que ciertos gremios reclamen por lo que les parece presupuesto insuficiente para sus sectores. En esta ocasión, es la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal de Chile (Confusam).

El gremio de trabajadores de la salud primaria difundió que tras un consejo directivo nacional “resolvieron por unanimidad iniciar un proceso de movilización nacional ascendente que culminará con un paro nacional los días 28, 29 y 30 de octubre”.

“Será una respuesta clara y organizada ante la indolencia del Gobierno y del Ministerio de Salud, que abandonaron la atención primaria y, con ello, a las comunidades más vulnerables del país”.

La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores. Foto de archivo.

CRÉDITO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

Además, alertan que previo al paro, realizarán un despliegue nacional, y que “no solo denunciaremos el congelamiento del valor del per cápita basal para 2026, también sus consecuencias directas sobre los equipos de salud y la calidad de la atención que recibe la población”.

“Mientras la inflación sigue presionando, el financiamiento de la atención primaria se mantiene estancado, precarizando los servicios y debilitando el rol público”, lee la declaración.

Además, acusan que “este abandono” del nivel primario de salud se refleja también en dejar sin financiamiento el programa Más Adulto Mayor Autovalente: “Un programa reconocido por su impacto social en miles de personas mayores en todo Chile”.

“Si el Estado sigue negándole recursos a la primera línea de salud, habrá hospitales colapsados, usuarios enfermos y equipos agotados”, lee el comunicado.

“Por eso, este octubre levantamos la voz. Porque defender la atención primaria es defender la dignidad del pueblo. Llamamos a nuestras federaciones, asociaciones y dirigencias locales a organizarse, informarse y movilizarse con fuerza. No nos callaremos frente a la injusticia ni aceptaremos retrocesos”, concluye Confusam en el comunicado.

En esta ocasión incluso hay senadores que insinúan que los gremios de la salud tienen razón en lo que postulan en este caso sobre la Atención Primaria (APS), como es el caso de Juan Luis Castro (PS) quien ya la semana pasada acusó al Gobierno de provocar “un desplome de la atención primaria” al mantener congelado por segundo año consecutivo el valor del per cápita municipal.