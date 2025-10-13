Desperfecto en un neumático y presencia de humo: lo que llevó a Metro a suspender la L5 de manera parcial

Desde Metro explicaron que continúan trabajando para restablecer el servicio que obligó el cierre de 12 estaciones al interior de la Línea 5.

Compartir

Metro de Santiago entregó un comunicado a los medios de comunicación, durante la noche de este lunes, sobre lo ocurrido en la Línea 5 y que provocó el cierre de más de 10 estaciones a eso de las 20:00 horas.

“Cerca de las 20:00 horas de hoy, entre las estaciones Pedrero y San Joaquín un tren presentó un desperfecto en uno de sus neumáticos que generó ruido y presencia de humo. De manera inmediata se activó el protocolo de seguridad y evacuación, el que se desarrolló de manera correcta”, explicó la empresa.

Junto con eso, aseguraron que “los equipos de mantenimiento ya se encuentran en el lugar trabajando en la solución. Las estaciones disponibles de Línea 5 están entre Plaza Maipú y Baquedano. Mientras se sigue trabajando en las estaciones entre Baquedano y Vicente Valdés para su restitución“.

“Se activó la coordinación con la Dirección de Transporte Público Metropolitano, generando apoyo en superficie y se ha estado informando por todos los canales de información a pasajeros y medios de comunicación masivos. Estaremos actualizando el estado de la situación. Lamentamos los inconvenientes y trabajamos en la pronta restitución del sistema“, recalcaron desde Metro.

El cierre de más de 10 estaciones de Metro

A las 20:16 minutos, Metro informó a través de X sobre un retraso en la frecuencia “por un tren detenido más del tiempo habitual entre Pedrero y San Joaquín”. Finalmente, a las 20:31 horas se comunicó que el servicio solo estaba disponible “desde Plaza Maipú a Baquedano, debido a un tren detenido por más tiempo habitual”.

De esta forma, el servicio se canceló en las estaciones Parque Bustamante, Santa Isabel, Irarrázaval, Ñuble, Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Debido a la suspensión del servicio, Red habilitó un reforzamiento de los servicios 210-210v-210e-213.