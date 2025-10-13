PDI incautó computador del Serviu de Biobío tras denuncia de funcionaria que habría encontrado archivos de pornografía infantil

La PDI incautó un computador desde las oficinas del Serviu en Concepción tras la denuncia de una funcionaria que habría hallado archivos con presunto material de explotación sexual infantil. El equipo será periciado por instrucción de la Fiscalía.

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) incautó un computador desde la oficina del Serviu de Concepción. Esto sucedió luego de recibir una denuncia por almacenamiento de material de explotación sexual infantil.

El subprefecto jefe de la Brisex explicó que “detectives incautaron un equipo computacional desde las dependencias del Servicio de Vivienda y Urbanismo en Concepción. Esto, en virtud de instrucciones impartidas por el Ministerio Público y luego de una denuncia realizada por el propio servicio ante la PDI”.

“En esta denuncia se indica que una funcionaria habría encontrado archivos que inicialmente corresponderían a material pornográfico infantil. Por ello, la especie incautada será sometida a pericias con la finalidad de acreditar o desacreditar los hechos denunciados. Los resultados se le informarán a la Fiscalía Local de Concepción“, agregó el subprefecto.

Según define la ley, la explotación sexual es la utilización de una persona menor de edad para la realización de una acción sexual a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima u otra persona. Además, se establece que quien promueva o facilite la explotación sexual de un menor sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Es decir, cinco años y un día a diez años de cárcel. Por otro lado, quien obtenga la realización de dicha acción -o el denominado “cliente”- será castigado con presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años).

La ley dice que el que distribuya, difunda o exhiba material pornográfico o de explotación sexual, en cuya elaboración hayan sido usadas personas menores, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Es decir, tres años y un día a cinco años. Se aplica la misma pena al que participe en la producción de dicho material pornográfico o de explotación sexual.

La declaración del Serviu

El Serviu Biobío declaró que el 9 de octubre recibieron una denuncia a través de la presidencia de la Asociación de Funcionarios. Lo anterior, tras el “hallazgo, en un computador reasignado, de material de alta connotación sexual que, eventualmente, reviste caracteres de delito”.

“Frente a lo mencionado, el mismo día jueves se hizo la denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI) y, al día siguiente lo ratificamos en Fiscalía de Concepción”, agrega el comunicado. “En paralelo, se inició un sumario con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que se puedan presentar. Por tanto, hemos hecho todas las gestiones necesarias debido a que, como funcionarios y funcionarias de Serviu, somos los primeros interesados en esclarecer total y absolutamente este grave hecho denunciado”, destacan.