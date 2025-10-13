Videos VIDEO | Las dos hipótesis que baraja la investigación por Julia Chuñil: nuevas pistas apuntarían a su familia 13 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Reportajes T13 presentó los últimos antecedentes sobre el caso de Julia Chuñil, los cuales exponen una nueva qué hipótesis podría determinar qué pasó con la activista ambiental, tras su desaparición el 8 de noviembre del 2024. En primera instancia, la familia de la víctima, señala como sospechoso al empresario Juan Carlos Morstadt, sin embargo, habrían aparecido pruebas claves, que centrarían la investigación en los hijos de Chuñil, como posibles sospechosos.

Suscríbete al newsletter