Empresas de buses deberán operar desde otros terminales de Santiago tras el cierre de La Paz: revisa las alternativas

Los buses intermodales que solían partir desde el terminal en Independencia ahora saldrían y llegarían al Intermodal Los Libertadores, lo que generó malestar de los pasajeros en la jornada puesto que no se les avisó con anticipación del cambio de la ruta.

Hace unas semanas se confirmó lo que le cambiará la vida a los vecinos de la zona norte de la Región Metropolitana: se remató y se cerró el terminal La Paz, a pasos de La Vega, donde operadoras de buses trasladaban pasajeros todo el día desde y hacia Colina/Batuco.

Sin embargo, para mitigar los efectos del cierre del recinto, y a modo de contingencia (solo por una semana), se le permitió a las empresas de buses que siguieran trasladando a los pasajeros hacia Avenida La Paz, mientras los operadores de los buses tenían el deber de informar a los usuarios de los cambios.

Ello generó gran molestia en el municipio, puesto que ahora ni siquiera contaban con un terminal que albergara los buses de las empresas Amade y Buses OK, lo que generaba problemas de congestión y complicaciones en la zona.

Así, dicho periodo de contingencia terminó ayer. El problema, que ahora denunciaron los usuarios, es que la comunicación del cambio de terminal no fue efectiva.

Y los pasajeros se encontraron hoy en la mañana arribando al intermodal Los Libertadores, ubicado en el norte de la RM, que fue una de las pre-autorizadas por la Seremi de Transportes, junto a los terminales Sur y San Borja, para albergar las salidas de las buses.

Así como también, según usuarios de redes, hubo personas varadas en el sector del terminal La Paz por no haberse informado de manera efectiva del cambio en el inicio del recorrido a Los Libertadores.

@MTTChile @MTTStgo una improvisación total con el cambio del recorrido de los buses interurbanos Santiago-Lampa-Batuco, personas varadas en Puente Cal y Canto, enterándose con la poca información disponible que los buses salen desde hoy sin previo aviso desde Los Libertadores — Claudio Rojas (@clrojash) October 14, 2025

Desde el Ministerio de Transportes se encuentran evaluando sobre las soluciones que brindar en el marco de un nuevo plan de apoyo a las empresas que se adecúe a las necesidades de los usuarios y los conductores tras los problemas vividos esta mañana.

De todas formas, ayer comentaron que “son las empresas operadoras las que deberán informar de los recintos que consideren aptos de su operación, tanto a la SeremiTT como a sus propios usuarios. No obstante, desde Transportes —en su rol de facilitadora— también se apoyará en la información vinculada a los recintos seleccionados por los servicios”.