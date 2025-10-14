Rematan emblemático stripcenter de La Florida por más de $30 mil millones: tiene un Chucke Cheese, La Piccola Italia y un supermercado chino

Son 11 los locales ubicados a pasos del metro Vicuña Mackenna y el Mallplaza Vespucio los que, en su conjunto, serán rematados el 30 de octubre. La totalidad del terreno tiene una expansión de 14 mil metros cuadrados, con 13 mil construidos, y su valor es de —mínimo— 770.000 UF.

Cruzando Américo Vespucio en La Florida, por la vereda sur, y a 500 metros del Mallplaza Vespucio, se encuentra un stripcenter que cualquiera que haya trasladado por la circunvalación de la capital podrá recordar por locales como un Chucke Cheese, un Ali Store o una gran La Piccola Italia que se pueden visibilizar incluso desde la carretera.

Ahora, y por poco más de $30 mil millones (770.000 UF mínimo), todos los locales del centro comercial serán rematados a fin de mes. Además, Supermercado Monserrat S.A.C., dueña de los terrenos, venderá otros diez terrenos en Santiago.

Según lee la descripción del remate en Tattersall, el lugar tiene “un ancla de supermercado chino, acompañado de locales comerciales de galería que incluyen opciones de entretenimiento, servicios médicos, farmacias y restaurantes. La edificación se configura con una placa comercial de un piso, altillos y un subsuelo destinado para estacionamientos, construido con una estructura de hormigón armado y acero”.

Así también, explican que “la propiedad se encuentra en las proximidades de la estación de metro Vicuña Mackenna, a una distancia de 500 metros del centro comercial Mall Plaza Vespucio, convirtiéndolo en un lugar estratégico. Además, está en el corazón del centro cívico comunal y rodeado de equipamiento abundante. Los contratos de arrendamiento pueden cederse a favor del adjudicatario”.

El terreno, ubicado en Av. Américo Vespucio Nº7.500, tiene una expansión de 14 mil metros cuadrados, donde hay 13.090 construidos. La fecha del remate será el 30 de octubre a las 13:00 horas.

El remate será online y se podrá ver en el instagram de la página, de lo contrario si quieren participar deben inscribirse previamente.

Victor Ovalle, gerente de propiedades y martillero concursal en Tattersall, “este remate se realiza gracias al acuerdo de los acreedores de la empresa, para mejorar la situación financiera a través de la venta de estas propiedades”.

“Se trata de una oferta de alto valor, pero única en cuanto a sus características. Es muy difícil encontrar una propiedad con estas condiciones en venta hoy, lo que la hace ser una muy interesante inversión para el mercado inmobiliario. Creo que es una gran oportunidad que sin duda debe ser estudiada por inversionistas, inmobiliarias y otros actores del mercado”, dice Ovalle.