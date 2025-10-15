Dichos sobre Jaime Guzmán desatan nuevo conflicto en la derecha: UDI exige disculpas a republicanos y pide pronunciamiento de Kast

A solo horas de que la candidata Evelyn Matthei, realizara "gestos" en favor de bajar la tensión entre ambos bloques de cara a la primera vuelta, en la UDI arremetieron contra el partido de Kast por manifestar que si el emblemático dirigente gremialista estuviera vivo militaría en republicanos y votaría por Kast. "Debe pronunciarse de manera clara y categórica frente a estos excesos de quienes lo acompañan", reprocharon.

A menos de 24 horas que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, hiciera un gesto a su contendor republicano, José Antonio Kast, en torno a dar señales de un eventual respaldo en una segunda vuelta además de “dar vuelta la página” por la “red de bots” que la ha atacado en redes sociales, ambos bloques de oposición volvieron a tensionarse en las últimas horas.

Todo se desató luego de que anoche la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, manifestara en conversación con CNN que si el exsenador UDI Jaime Guzmán estuviera vivo “votaría por José Antonio Kast, no por Matthei”.

“Ambos defendieron los mismos ideales, porque querían el bien común para Chile y porque tenían bases programáticas muy parecidas”, justificó la dirigente republicana.

Aquello provocó inmediato malestar en las filas de Chile Vamos, especialmente en la UDI, al haber sido Guzmán uno de sus fundadores y un emblemático dirigente gremialista.

Por lo mismo, desde la directiva de la UDI, esta mañana el secretario general, Juan Antonio Coloma, emitió un duro comunicado en el cual exige disculpas públicas al Partido Republicano y pide un pronunciamiento del propio abanderado republicano.

“A sólo pocas horas del notable gesto de generosidad de Evelyn Mathei, el Partido Republicano genera un nuevo, gratuito e innecesario conflicto”, señaló el también diputado, quien añadió que “resulta patético que una persona que no conoció ni de cerca la figura de Jaime Guzmán pretenda sostener de manera absurda y desquiciada que el habría abandonado el partido político que fundó, la UDI, para apoyar a otra colectividad”.

Y profundizó: “Guzmán fundó la UDI porque creyó en una derecha con vocación de mayoría, comprometida con la libertad, la justicia social y el servicio público. Quienes conocieron a Jaime Guzmán saben que siempre valoró el diálogo y los acuerdos por el bien del país“.

Así, manifestó que en la UDI exigen “una inmediata disculpa pública frente al los inaceptables desatinos de algunos personeros del círculo cercano a José Antonio Kast”, y recordó que ayer martes la UDI y Chile Vamos había logrado un “avance significativo” en torno a la intención de mejorar la convivencia en el sector.

“Ain embargo, antes de 24 horas el partido Republicano vuelve a mostrarse como una colectividad

conflictiva y agresiva. José Antonio Kast debe pronunciarse de manera clara y categórica frente a

estos excesos de quienes lo acompañan”, cerró.