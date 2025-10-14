Los dos “gestos” que hizo a Matthei a Kast durante su participación en Enade para descomprimir la alta tensión entre las derechas

La candidata de Chile Vamos aprovechó el encuentro de Enade para dar vuelta la página en torno al conflicto por la supuesta "red de bots" que ha generado ataques en su contra en redes sociales y que ella había ligado a Kast y los republicanos. Por otra parte, dio un paso más allá en caso de que ella no pase al balotaje y hoy aseguró que no se vería votando por una persona "que sea continuadora de este gobierno y menos que sea comunista". Tanto el conflicto por los ataques de bots y el evitar manifestar un apoyo a Kast en un eventual balotaje le habían generado críticas al interior de su propia coalición.

Solo a la hora de subir al escenario los candidatos presidenciales Evelyn Matthei y José Antonio Kast compartieron durante este mediodía un saludo protocolar al iniciar su participación en el Encuentro Nacional de la Empresa 2025 (Enade).

Los dos candidatos más competitivos de la oposición llegaban al encuentro en medio de una alta tensión entre ambos bloques de la derecha.

La exalcaldesa había aumentado en las últimas semanas sus cuestionamientos al abanderado republicano. En los días previos, por ejemplo, señaló que temía que el exdiputado pudiera “correr los límites” en un eventual gobierno suyo. Asimismo, ha evitado comprometer un apoyo a Kast en caso de que él sea quien pase a la segunda vuelta por parte de la oposición.

Ambas posturas le han generado a Matthei cuestionamientos desde el interior de su coalición, Chile Vamos, donde hay quienes no comparten la estrategia de atacar a otro de los representantes de la oposición y quien además hoy por hoy tiene las mayores chances de pasar al balotaje.

“No entiendo por qué Matthei no ha dicho que apoyará a Kast si él pasa a segunda vuelta”, dijo hace unos días la senadora RN Paulina Núñez en entrevista con The Clinic, mientras que el exministro Claudio Alvarado (UDI) señaló en una columna en Ex-Ante que “la ambigüedad en apoyos recíprocos, políticamente, no tiene más espacio” y que la candidatura de Matthei, “al insistir en alejarse de explicitar apoyos en una eventual segunda vuelta, solo confunde, resta e invita a reflexionar”.

La tensión también escaló entre republicanos y Chile Vamos luego de que el principal asesor estratégico de Kast, Cristián Valenzuela, elaborara una columna en La Tercera, titulada “Parásitos”, en la que cargó contra el abuso del Estado por parte de los funcionarios públicos, aludiendo a miembros de la ex-Concertación y los gobiernos de Sebastián Piñera.

“Nosotros hemos tratado desde el comando de Matthei de tratar de no entrar en estas polémicas, pero difícilmente si es que nos están tratando permanentemente de cobardes, y después de parásitos… Por favor, den una explicación”, dijo esta mañana el senador Evópoli Luciano Cruz-Coke.

El “te perdono” de Matthei y el paso más allá ante posible respaldo en segunda vuelta

Con todo, durante esta jornada en Enade hubo dos “gestos” por parte de Matthei que al interior de Chile Vamos aseguran que apuntan a reducir la tensión con Kast y los republicanos. Todo esto en medio de la inquietud en sectores de la tienda de Kast por evitar que se generen heridas que sean “insanables” durante la campaña de segunda vuelta.

El primero se dio casi al finalizar su intervención durante el encuentro, cuando tuvo la oportunidad de realizar una pregunta al abanderado republicano relacionada a su visión sobre el Estado de Derecho. Allí, la exalcaldesa aprovechó los primeros segundos que tenía para hacer la pregunta para abordar otro asunto: la supuesta “red de bots” que la ha atacado a través de las redes sociales.

“Quería decirte que yo estaba super molesta por los ataques de bots republicanos. Pero escuché tus explicaciones, acepto tus disculpas. Te perdono y doy vuelta la página“, dijo Matthei antes de continuar con su pregunta.

Sobre aquel punto profundizó más tarde durante un punto de prensa. “Tenemos que resolver los problemas y no lo haremos peleando. Tenemos que unirnos para sacar adelante temas que a los chilenos nos tienen angustiados”, expresó.

Pero además, durante esa misma alocución, Matthei realizó otro gesto al abanderado republicano, a juicio de dirigentes de Chile Vamos, al dar un paso más allá ante la discusión sobre qué hará en caso de que ella no pase a segunda vuelta.

“Con todo respeto, no votaría por Jara”

“Yo no me veo votando por una persona que sea continuadora de este gobierno y menos que sea comunista”, dijo la exalcaldesa. En su equipo transmitían que la intención es dar vuelta la página en el conflicto que se generó con Kast por las denuncias que Matthei realizó en torno a la “campaña asquerosa” que acusó recibir por parte de los adherentes republicanos.

Asimismo, recordaban que ayer lunes Matthei también había subrayado que sería incapaz de votar en segunda vuelta por Jeannette Jara. “Yo soy de derecha, he sido toda mi vida de derecha. Crecí en un ambiente importante de centroderecha y yo, con todo respeto, no votaría por ella”, dijo, en relación a la carta oficialista, en el programa de YouTube “Un país generoso”.

Kast, por su parte, destacó que con esto se puede dar vuelta la página a una “situación compleja y dolorosa”, aunque evitó responder respecto de cuál es el motivo de la disculpa de Matthei.

Al interior de los republicanos, en todo caso, algunos interpretaron ambos “gestos” de Matthei como una salida ante las “presiones” que sostienen que ha recibido al interior de Chile Vamos luego de manifestar críticas a la candidatura de Kast y a evitar insistentemente en manifestar un posible respaldo en un balotaje frente a Jara.



