José Zara, brigadier (r) condenado por el asesinato de Prats e investigado por la muerte de Ronni Moffitt: “No tengo que pedirle perdón a nadie”

En conversación con TVN, Zara afirmó que "lo que hicieron con el general Prats lo considero algo ignominioso, más aún cuando iba su señora esposa".

José Zara, brigadier en retiro y exintegrante de la Dirección de Inteligencia Naciona (DINA) cumplió su condena de 15 años al interior de Punta Peuco por el asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Ester Cuthbert. Sin embargo, aquella libertad solo le duró 48 horas.

Zara volvió a ser detenido en el marco de la investigación por la muerte de Ronni Moffitt, secretaria del excanciller Orlando Letelier. Moffitt y Letelier fueron asesinados el 21 de septiembre en 1976 en Washington, Estados Unidos tras, sufrir un ataque con una bomba. Dicho aparato fue instalado bajo el piso del vehículo en el que se movilizaban ambos, mismo mecanismo utilizado en el denominado Caso Prats.

En conversación con TVN, José Zara reiteró su inocencia con respecto al asesinato de Prats y afirmó que “tal como lo manifesté en el proceso que se llevó aquí en Chile ante este asesinato, que aún no logro comprender cuáles son los motivos, yo no tuve ninguna participación y lo di a conocer porque yo no he estado nunca en Buenos Aires”.

“Lo que hicieron con el general Prats lo considero algo ignominioso, más aún cuando iba su señora esposa“, recalcó Zara. Con respecto a Michael Towley, lo acusó de ser “un agente doble de la CIA”.

El perdón de José Zara

Zara fue uno de los 10 detenidos de Punta Peuco que en 2016 firmaron una carta pidiendo perdón por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 17 años que duró la dictadura. Sin embargo, en la entrevista con TVN afirmó que “siempre hay un momento para pedir perdón de lo que uno ha hecho mal”.

“Yo no tengo nada que pedirle perdón a nadie. Yo solamente me arrodillo solamente ante mi Dios todopoderoso. Si yo he cometido algo, yo pido perdón y asumo las consecuencias, pero no tengo que pedir perdón a nadie”, añadió.

Con respecto a participar del Plan Nacional de Búsqueda, Zara indicó que “todas las personas están dispuestas a colaborar, pero primero cuando revisen todos los huesos que están en el Servicio Médico Legal escondidos (…) Si tengo los antecedentes, coopero porque es algo en lo que yo no he participado, pero coopero”.