Nicole Cardoch, jefa territorial de Jara, expone supuestos mensajes que exfiscal Manuel Guerra le envió a sus redes sociales: “Señores corruptos que no se cansan de escribir”

La exsubsecretaria de la Segegob difundió la noche del martes cuatro capturas de pantallas de mensajes que el exintegrante del Ministerio Público le envió contestándole al contenido de campaña que difundió Cardoch en la plataforma.

Cuatro historias de Instagram con capturas de pantallas de mensajes recibidos aparentemente por parte del exfiscal Manuel Guerra fueron las imágenes que subió en la plataforma la exsubsecretaria Nicole Cardoch (PS), jefa territorial de la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

De acuerdo a lo compartido por la propia Cardoch (@nikicardoch) el martes por la noche, habrían sido siete los mensajes que el exfiscal le habría enviado—a través del usuario @manologuefue, que tiene como descripción “Abogado penalista, demandas contra el estado, preparación examen de grado derecho civil y procesal. Particiones hereditarias”— durante el curso de campaña, todos en respuesta a contenido de la misma que alojó la exsubsecretaria en la plataforma.

El primer mensaje, según se da cuenta en las imágenes compartidas por la jefa territorial, data del 2 de agosto. “Cómo está el mentor suyo”, replicó Guerra en una imagen que muestra a una mujer de pie, aparentemente Cardoch, posando para una instantánea. Otro recado de ese mismo día fue una risa (“Jajaja”) con la que respondió un afiche de campaña en el que aparece Jara y la expresidenta Michelle Bachelet abrazadas con el mensaje “lo mejor para Chile”.

El 3 de agosto, la cuenta de Guerra volvió a interactuar con la de Cardoch. Esa vez fue por una entrevista con El Mercurio que la jefa territorial compartió en sus redes en la que destacó la frase: “Ni para la candidata ni para el comando ni para la centroizquierda el modelo venezolano ni el cubano son ejemplos de lo que queremos para Chile”.

“O sea sería el colmo. Pero eso no quita que la candidata haya sido sido y sea aún admiradora de la Revolución Cubana. Pero aplicable a Chile sin duda que no. Sería interesante saber (…)”, sigue el mensaje de Guerra, que no fue expuesto en su totalidad por Cardoch.

En la tercera historia de Instagram que compartió la exsubsecretaria sobre los mensajes aparece otro mensaje en el que responde a una cápsula en la que aparece el periodista Daniel Matamala conversando sobre el conflicto palestino-israelí. En ella le pregunta a Cardoch si “sabrán Matamala y sus aduladores lo que es un genocidio”.

“Abúrrase señor Manuel Guerra, amigo de Hermosilla”, dice el último contenido relativo a los menajes de Guerra que difundió Cardoch, que ilustró dos nuevos mensajes, uno de ellos relativo, nuevamente, al conflicto en Medio Oriente.

Revise los aparentes mensajes de Manuel Guerra a Nicole Cardoch