Farmacias independientes tienen los valores más bajos: Sernac detectó diferencias de hasta 200% en el precio de los anticonceptivos

El estudio incluyó más de mil precios recopilados en 30 sitios web de farmacias de cadena e independientes. La mayor parte de los anticonceptivos comercializados corresponden a productos bioequivalentes, con un 62,1%.

Compartir

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) elaboró el “Informe Estudio de Caracterización del Mercado de Pastillas Anticonceptivas 2025” con el objetivo de caracterizar la oferta disponible, identificar diferencias de precios entre productos y evaluar oportunidades de acceso más económico a anticonceptivos hormonales orales.

El levantamiento de este estudio se realizó entre el 28 de agosto y el 17 de septiembre de 2025 e incluyó 1.698 precios recopilados en 30 sitios web de farmacias de cadena e independientes.

Desde el Sernac explicaron que los resultados muestran que la mayor parte de los anticonceptivos comercializados corresponde a productos bioequivalentes, con un 62,1% del total (1.054 unidades), lo que evidencia una amplia presencia de este tipo de alternativas en el mercado. En contraste, los anticonceptivos de marca (referente) representan sólo un 16% (271 unidades), mientras que los sustitutos alcanzan un 22% (373 unidades).

En relación al tipo de presentación, la combinación “21 comprimidos activos + 7 de placebo” es la más frecuente (37,2%), seguida por “21 comprimidos activos” (26,6%) y “24 comprimidos activos + 4 de placebo” (21,8%).

De menor a mayor, el valor de los anticonceptivos

El análisis realizado por el Sernac detectó que existe una gran diferencia y dispersión de precios en anticonceptivos hormonales orales, observándose diferencias de hasta un 200%. El grupo con mayor presencia en el mercado presenta diferencias de hasta un 131% entre el precio mínimo y el máximo de venta, siendo el anticonceptivo Jolian el más económico, con un precio mediano de $10.795 y Yaz el más caro, con un precio mediano de $24.972.

En el grupo con mayor diferencia porcentual (200%), el anticonceptivo más económico es Juliette, con un precio mediano de $9.990 y el más caro Belara, con un precio mediano de $29.970.

Los resultados del estudio evidencian que las farmacias independientes ofrecen precios más competitivos para algunas marcas de anticonceptivos, mientras que para otras la diferencia es mínima, lo que refleja una variabilidad importante en la estrategia de precios según la categoría del producto. Sin embargo, existe una menor variedad de productos. En este sentido, las cadenas concentran una oferta más diversa por establecimiento (en promedio cada farmacia independiente cuenta con 54 anticonceptivos distintos, mientras que las farmacias de cadena 74).

El informe también reveló problemas para los consumidores a la hora de comprar un anticonceptivo hormonal oral. En este sentido, existen barreras por asimetría informativa, diversidad de fórmulas y presentaciones, y escasa claridad en la exhibición de opciones bioequivalentes en farmacias online. Por ejemplo, del total de sitios web de farmacias revisados, sólo 12 utilizan etiquetas para identificar los medicamentos bioequivalentes dentro de la página del producto. De estas, 4 hacen un uso incorrecto de las etiquetas de acuerdo con la normativa antes mencionada.